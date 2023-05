‘The American Legion’ eert Amerikaanse soldaten die vochten voor een andere natie

Leden van ‘The American Legion’ plaatsten een Amerikaanse vlag bij graven van Amerikaanse soldaten op een Gemenebest-begraafplaats. “Ze vochten en sneuvelden voor een ander land.”

Het American Legion is een Amerikaanse sociale hulporganisatie van militairen en veteranen van de Amerikaanse strijdkrachten. Het Legion werd opgericht in 1919 door veteranen van de Eerste Wereldoorlog en is ook in België actief. “Zo plaatsten we onlangs een Amerikaanse vlag bij graven van Amerikaanse soldaten die stierven terwijl ze vochten voor een ander land”, aldus Kristin Eetezonne die vrijwilliger is bij de organisatie.

“Amerika stapte maar in 1917 in de Eerste Wereldoorlog, maar ook daarvoor waren al Amerikanen actief op het slagveld. Het ging dan om mensen die zich inlijfden in een leger van het Gemenebest, zoals Canada of Australië. Als dergelijke soldaten sneuvelden werden ze begraven op een begraafplaats van het Gemenebest, zoals bijvoorbeeld het Hooge Crater Cemetry in Zillebeke. Wij herdenken die militairen door een Amerikaans vlagje bij hun grafsteen te plaatsen.” (CMW)