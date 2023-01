T’eXperiment in Ruddervoorde afgebroken

Het gebouw dat in het verleden dienst heeft gedaan als jeugdhuis in Ruddervoorde, achter sport- en evenementenzaal Ridefort, is in zeer slechte en onveilige staat. In het verleden heeft de gemeente enkele herstelwerken uitgevoerd, maar het gebouw is op het einde van haar gebruiksmogelijkheden.

De Firma Cauwels uit Maldegem is vandaag, vrijdag, gestart met de afbraak van het gebouw. De aannemer zal zoveel mogelijk ter plaatse het afval dat aanwezig is gebleven, sorteren en verwerken. Ook de beide gebouwen worden met zorg afgebroken en gesorteerd. Het jeugdhuis ’t eXperiment is ondertussen reeds geruime tijd opgehouden met bestaan en had de laatste tijd geen vergunning meer om binnenshuis activiteiten te organiseren door de gebrekkige staat van het gebouw. De voorbije maanden was het jeugdhuis ook de slaapplaats van een dakloze man. De vrijgekomen plaats zal opgenomen worden in het masterplan Ridefort dat in de volgende legistlatuur op de planning staat. (GST)