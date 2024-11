Terrest Brewery opent deuren tijdens Warmste Week: “Kom onze bieren proeven en steun het goede doel”

Op zondag 1 december openen 28 Belgische brouwerijen hun deuren in het kader van de Warmste Week, een initiatief van de Belgische Brouwers. Ook Terrest Brewery doet enthousiast mee. “Die dag willen we mensen samenbrengen voor een gezellige, warme dag in kerstsfeer”, vertelt Valerie Van der Bauwhede, zaakvoerder van de brouwerij.

“We organiseren tal van activiteiten voor jong en oud. Een toegangsticket kost 10 euro en gaat volledig naar de Warmste Week. Kinderen jonger dan 12 mogen gratis binnen. Let wel, er zijn slechts 250 plaatsen beschikbaar, dus vooraf inschrijven is noodzakelijk”, gaat Valerie verder.

Warme sfeer

Bezoekers worden ontvangen in de warme kerstsfeer van de hoevebrouwerij, waar ze kunnen genieten van een gratis consumptie. Daarnaast is er een sfeervol kerstmarktje met tal van activiteiten. “Er zijn springkastelen, muziek, lekkernijen en zelfs een bezoek van de kerstman,” vertelt Valerie. “Kindvriendelijkheid staat bij ons altijd centraal, zodat ook de jongsten een fijne tijd beleven.”

Naast de brouwerij zelf is er ook een pop-upbar waar bezoekers bieren als Terrest Golden Triple, Keikoppenbier, Tripel Plukker, Rookop en All Inclusive kunnen proeven. Ook de shop is geopend, ideaal om een geschenk voor de feestdagen te scoren.

“Technologie kan menselijke warmte niet vervangen. Daar willen wij voor zorgen”

De dag wordt nog specialer dankzij de aanwezigheid van andere West-Vlaamse producenten. Fazantenhof uit Houthulst serveert ambachtelijke ijsjes en wafeltjes, terwijl slager Luc Sohier zijn befaamde worsten meebrengt. Barry’s Tearoom zorgt voor sfeervolle decoratie, en de Landelijke Gilde van Klerken levert kerstbomen.

Voor bierliefhebbers heeft Terrest Brewery enkele unieke bieren in petto. Valerie vertelt: “Dit jaar lanceren we onze Terrest Extra, een laag-alcoholisch bier (4,8%) van lage gisting met een frisse, hoppige smaak. Daarnaast brengen we de limited edition Single Green van De Plukker opnieuw uit. Dit biologische blonde bier (5,5%) wordt gebrouwen met verse hop, wat elk jaar een unieke smaak garandeert. Dit jaar is het gemaakt met Cascade-hop en zal het exclusief op 1 december verkrijgbaar zijn.”

Tegen eenzaamheid

Het initiatief van Terrest Brewery draait niet alleen om bier en gezelligheid. “Dit jaar staat de Warmste Week in het teken van eenzaamheid”, legt Valerie uit. “We leven in een tijd waarin veel mensen, jong en oud, zich eenzaam voelen, ondanks alle communicatiemiddelen die we hebben. Technologie kan menselijke warmte niet vervangen. Met dit evenement willen we bijdragen aan een warme samenleving en mensen dichter bij elkaar brengen. Kom genieten van onze bieren, ontdek onze hoevebrouwerij, en doe tegelijk iets moois voor het goede doel. Zo simpel en waardevol kan het zijn”, besluit Valerie.