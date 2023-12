Tentoonstelling over vergeten oorlog in Museum aan de IJzer

Recent gaf Jens De Rycke in Museum aan de IJzer een lezing over ‘De Vergeten Oorlog: Een Armeens perspectief op het conflict in Nagorno-Karabach’, om meteen ook de fototentoonstelling over dit thema te openen.

Voorzitter van vzw Aan de IJzer, Paul De Belder: “Centraal in onze publiekswerking staat onze boodschap van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid, drie waarden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hoewel ons museum focust op de Groote Oorlog en de Vlaamse ontvoogding waarvoor die oorlog een katalysator was, proberen wij systematisch in de tentoonstellingen die we hier organiseren terug te koppelen naar de al te vaak brandende actualiteit. Het is een genoegen om Jens De Rycke hier aan het woord te kunnen laten over wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog met de Armeniërs gebeurde en wat zich de laatste jaren heeft afgespeeld in de Armeense enclave Nagorno-Karabach.”

Genocide

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vond er een genocide plaats op de Armeniërs in het Ottomaanse rijk. Een eeuw later blijft dit trauma nog actueel. “Deze open wonde vormt mee de basis voor het conflict in Nagorno-Karabach dat zich afspeelt in een van de uithoeken van Europa”, situeert Jens De Rycke. “In de zuidelijke Kaukasus barstte in september 2020 het bevroren conflict tussen Azerbeidzjan en Armeniërs weer los. Na 44 dagen oorlog kwam er een staakt-het-vuren, maar bleef een blijvende vrede uit. In september 2023 startte het Azerbeidzjaanse leger een groot offensief om de volledige regio Nagorno-Karabach onder controle te krijgen. 100.000 van de 120.000 Armeense inwoners zijn intussen op de vlucht.”

Conflictgebied

Jens De Rycke reisde de voorbije jaren naar dit conflictgebied en vertelt de verhalen van de lokale Armeense inwoners over hun leven in deze vergeten oorlog. Hij verwerkte zijn ervaringen ook in een fototentoonstelling, die tot en met 7 januari te bezoeken is op de eerste verdieping van het Museum aan de IJzer. (ACK)