Tentoonstelling over de Hollandse vesting: “Expo wil mensen bewustmaken over ons erfgoed”

De historische tentoonstelling ‘De Hollandse vesting’, die tot 6 november loopt in stadsmuseum ’t Schippershof, wil iedereen bewust maken van het bijzondere erfgoed dat de stad Menen rijk is. De Hollandse muren werden tussen 1817 en 1830 bovenop de fundamenten van de eerder gesloopte Vaubanvesting gebouwd.

De Hollandse vesting in Menen was onderdeel van de Wellingtonlinie. Die verdedigingslinie moest het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden beschermen tegen Frankrijk. Nadat Menen zijn militaire betekenis verloor, werd de ontmanteling van de vesting aangevat. Dat gebeurde maar gedeeltelijk, zodat Menen nu een van de best bewaarde Hollandse vestingen van het land bezit.

“Alle overblijfselen van de vesting, die je vandaag de dag zowel boven- en ondergronds kan zien, zijn Hollands en niet Frans zoals velen verkeerdelijk denken”, zegt erfgoedcoördinator Marc Pyncket. “Met de tentoonstelling willen we iedereen bewustmaken van ons erfgoed. We brengen het historisch militair patrimonium in beeld aan de hand van historische kaarten en documenten, maar ook via hedendaagse video’s van de bewaarde restanten. We mochten gaan filmen in afgesloten ruimtes bij privé-eigenaars. Dat zorgt voor vernieuwende inzichten.”

“Voor de scholen is er een educatief luik voorzien. De leerlingen kunnen aan de slag met de rijke geschiedenis van Menen. Op een groot plan kunnen ze met legoblokjes de vestingmuren heropbouwen. De tentoonstelling loopt tot 6 november in stadsmuseum ‘t Schippershof. Ze is gratis toegankelijk op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.”

Gemiste kans?

In 2030 herdenkt Efforts (The European Federation of Fortified Sites) 200 jaar Wellingtonlinie. “Voor Menen de gelegenheid om haar historische vestingwerken in de picture te zetten”, beseffen Marc Pyncket en schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem. “De huidige Leiewerken legden opnieuw vestingmuren bloot. Hun integratie in een vernieuwde Leieomgeving betekent een nieuwe toeristische kans voor de stad.”

Maar Frank Vanraes, lid van de heemkring Menen en de Simon Stevinstichting, vreest dat die Leiewerken vooral zullen uitdraaien op een gemiste kans. “Met de sloop van de huizenrij langs de Leie zijn de achterliggende tuinen vrijgekomen. Daarin bevinden zich de 8 meter hoge vestingmuren, die nog 3 meter boven de grond uitsteken. De Vlaamse Waterweg zou die muren moeten uitgraven en opwaarderen. Vanop de nieuwe brug zou je dan kunnen uitkijken op de vestingmuren.”

“Dit is een unieke historische kans om als vestingstad erkend te worden en om Menen toeristisch op de kaart te zetten. Deze trein passeert maar één keer, we moeten er nu op springen. Helaas, volgens de huidige plannen komen er appartementen vóór de muren”, betreurt de oud-Menenaar. (Carlos Berghman)