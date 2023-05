Televestiaire heropent op nieuwe locatie

De winkel van Televestiaire is naar een nieuwe stek in Brugge verhuisd. Voordien was deze hulporganisatie in de Ronsaardbekestraat gevestigd, nu in de voormalige krantenwinkel en carwash Desmet langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels.

Televestiaire werd in 1962 in Brugge opgericht op initiatief van de zusters van Pittem om de meest kwetsbaren met kledij en huisraad te helpen. Dat gebeurde aanvankelijk onder de naam ‘Teledienst’. Ondertussen verdeelt Televestiaire jaarlijks meer dan 1.000 gratis pakketten aan daklozen, vluchtelingen en andere kwetsbare groepen.

“Televestiaire heeft letterlijk en figuurlijk een parcours afgelegd de voorbije decennia. Zo waren we ooit actief aan de Dijver, in de Baliestraat, de Sint-Jorisstraat, de Prof. Dr. Sebrechtsstraat en de Ronsaardbekestraat”, vertelt Marc Eecloo, een van de meer dan 30 vrijwilligers van Televestiaire. De dienstverlening is echter doorheen de jaren dezelfde gebleven. “Mensen met een beperkt budget kunnen bij ons kledij en basisgoederen aankopen aan een lage prijs. In bepaalde gevallen hebben ze zelfs recht op een gratis pakket.”

Gratis hulppakket

Wie recht heeft op de gratis dienstverlening, komt op doorverwijzing, en dat gebeurt in overleg met het OCMW, CAW, het ziekenfonds of andere hulporganisaties. Het gratis pakket bestaat uit kledij, bad- en bedlinnen en kleine huisraad.

“In de winkel van Televestiaire is iedereen welkom, maar we richten ons vooral op gezinnen met een zeer beperkt budget”, aldus Veerle Van Vynckt, adviseur maatschappelijke dienstverlening OCMW Brugge.

Schenkingen

“De kledij en huisraad belandt bij Televestiaire via schenkingen. De vrijwilligers verkopen alles door aan een erg democratische prijs”, aldus schepen Pablo Annys, die dinsdagavond bij de opening van de nieuwe winkelruimte ook de technische dienst van Mintus en alle andere partners bedankte die meehielpen bij de verhuizing.

Televestiaire mag vijf jaar op zijn nieuwe locatie blijven, waarna KU Leuven, die eigenaar is van het pand, het gebouw zelf zal gebruiken. (CGRA)