Tekort aan vrijwilligers in de zorg steeds nijpender: “Nochtans krijg je de kans om écht een verschil te maken”

Vrijdag 20 december stond de kerstmarkt in Ieper niet alleen in het teken van gezelligheid, maar ook van zorg. Thuiszorg Familiezorg en i-mens organiseerden er een actie om nieuwe zorgvrijwilligers te werven.

Onder de noemer Arm in Arm, een campagne gesteund door de Vlaamse overheid, zetten zij zich samen met andere oppashulpdiensten in om mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk in de zorgsector.

Tijdens de actie informeerden medewerkers van Thuiszorg Familiezorg en i-mens voorbijgangers over het belang van oppashulp en inspireerden hen om zich in te zetten. “We hopen nieuwe vrijwilligers aan te trekken, maar ook bewustzijn te creëren over de groeiende nood aan zorg aan huis,” vertelt Charlotte Beerlandt, coördinator oppas.

De campagne richt zich op iedereen: van jongvolwassenen en studenten tot actieve senioren en (ex-)mantelzorgers. “Vrijwilligerswerk in de zorg is niet alleen zinvol, het verbindt mensen en geeft je de kans om écht een verschil te maken,” benadrukt Charlotte.

Moment van verbondenheid

Een bijzondere toevoeging aan de actie was een photobooth, waar bezoekers samen een foto konden maken. Deze foto’s staan symbool voor de verbondenheid tussen vrijwilligers en zorgbehoevenden. Het initiatief wou laten zien dat vrijwilligerswerk niet alleen praktisch van aard is, maar ook emotioneel verbindt.

De actie was nodig omdat het tekort aan zorgvrijwilligers steeds nijpender wordt. “Oppashulp is essentieel om mensen met een zorgvraag thuis te ondersteunen. Vrijwilligers bieden gezelschap, houden een oogje in het zeil en zorgen voor een gevoel van veiligheid. Of het nu gaat om een praatje maken, een wandeling, of eenvoudige hulp bij dagelijkse handelingen, hun aanwezigheid maakt een wereld van verschil”, vervolgt Charlotte.

“Vrijwilligerswerk in de zorg kan volledig op maat: overdag, ’s avonds of zelfs ’s nachts. Voor wie wil, zijn er ook nachtopvangmogelijkheden waarbij enkel aanwezigheid vaak al voldoende is. “Het is een win-win: vrijwilligers halen voldoening uit hun inzet, terwijl zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen,” aldus Charlotte.

