Teken- en schilderclub steunt Think Pink

Onder leiding van Lieve Desmedt heeft de teken- en schilderclub van lokaal dienstencentrum Zonnewijzer een mooie actie opgezet om bij te dragen aan de Think Pink-campagne. Die campagne zet zich in voor de strijd tegen kanker. De leden van de hobbyclub maakten meer dan veertig schilderijen. Vervolgens werden al die werken bij verschillende lokale handelaars in de etalage gezet – letterlijk – en te koop aangeboden. “De opbrengst van deze actie, 1.000 euro, gaat integraal naar Think Pink. Deze bijdrage zal helpen in de strijd tegen borstkanker en ondersteuning bieden aan degenen die het nodig hebben”, weet bevoegd schepen Michel Vincke (Vooruit). (TVA/foto PM)