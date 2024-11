TechWijsfestival lokt meer dan 400 bezoekers

Ruim 400 bezoekers vonden de weg naar het TechWijsfestival, georganiseerd in en door het Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre, met de steun van deMens.nu West-Vlaanderen. Met als thema ‘innovatie en educatie voor elke generatie’ was het doel om bezoekers ‘techwijs’ te maken door inzicht te bieden in technologieën zoals robotica, artificiële intelligentie (AI) en virtual reality (VR).

Het TechWijsfestival op zaterdag 19 oktober in VLC De Geuzetorre was een succes. “Het festival bracht technologie dichterbij het publiek door middel van interactieve demo’s, boeiende lezingen en unieke ervaringen. Bezoekers ontdekten hoe technologie op een verantwoorde en ethische manier kan worden omarmd en leerden over de mogelijkheden en uitdagingen die deze innovaties met zich meebrengen”, vertelt Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke van de vrijzinnige gemeenschap West-Vlaanderen.

Rijdende robots

Terwijl robots door het gebouw reden om je te informeren en zelfs je drankje te serveren, maakte je kennis met de metaverse door je eigen avatar te creëren, een techniek die voor het eerst in Oostende werd gepresenteerd. Daarnaast stonden opwindende VR-games op het programma en kreeg je de kans om te leren hoe je moeiteloos een (toy) drone bestuurt. Ook leerde je tijdens demo’s van het huis van de toekomst hoe je energie kan besparen en duurzamer leven op een innovatieve manier.

Het festival bood een gevarieerd lezingenprogramma waarin experts hun visie delen op onderwerpen als AI (Artificial Intelligence) en ethiek. De lezingen werden afgewisseld met infosessies over slimme automatiseringssystemen. Met het TechWijsfestival beoogden de organisatoren een brede doelgroep te inspireren en te informeren over de rol van technologie in het dagelijks leven en in de toekomst. (red.)