Team BISCuit loopt voor KOTK

Op 16 maart wordt in Boom gelopen tegen kanker. Een uniek loopevenement ten voordele van kankeronderzoek, waarbij teams van vier 100 km lopen. Céline Masseus (32) uit de Koolskampstraat gaat, samen met drie collega’s, deze uitdaging aan.

Céline startte in juni met lopen. Ze is getrouwd met Johnny Tourlouse en heeft twee zoontjes, Ceejay (5) en Ilay (3). “Ik was een echte workaholic, en nog altijd een beetje, maar in 2024 spoorde ik mezelf aan om wat meer work-lifebalance in te plannen. Daar hoort een gezonde, sportieve houding bij. Ik ondervond al snel dat ik heel graag loop, net zoals mijn drie collega’s. Het is goed om een doel voorop te stellen als je start met lopen, en dit goed doel is de beste motivatie om verder te doen.”

Vier looptrainingen

Hun team, BISCuit bestaat uit Briona Mortier (37, Roeselare), Imane Verbeke (32, Izegem), Shari Cool (41, Ingelmunster) en Céline. “Eén loper start en na elke tien kilometer sluit een extra loper van het team aan. Zo loopt de eerste 40 km, de tweede 30 km, de vierde 20 km en de laatste 10 km. Ikzelf loop de 40 km. Niet iedereen van het team stond voor de 40 km te springen, maar ik wilde deze uitdaging wel aangaan. Sinds oktober 2024 heb ik vier halve marathons gelopen. Ik loop vier keer per week, en op rustdagen doe ik yoga of pilates om blessures te voorkomen. Ik krijg hierin veel steun van mijn echtgenoot. Als fulltime werkende mama is het niet altijd evident om tijd te vinden om te sporten.”

De vier collega’s werken bij House Of Talents in Kortrijk. “Om mee te mogen doen moet je een startbedrag ophalen van 2.750 euro. Omdat we alle vier fulltime werken en kinderen hebben, ontbrak het ons aan tijd om pannenkoeken of zo te bakken en die te verkopen. Daarom deden we een oproep om giften te storten. Intussen hebben we ons bedrag binnengehaald. We willen deze heel lieve en warme mensen hiervoor bedanken. Op het werk plaatsten we een collectebus en deden we een kerstdrink.”

Teamspirit

De vier dames zien de 100 km-run volledig zitten. “We smijten ons altijd voor de 100 procent. We zijn alle vier gezinsmensen, zorgzaam, sociaal en houden van amusement. De teamspirit zit goed.”

Giften blijven welkom, meer informatie via www.komoptegenkanker.be.