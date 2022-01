Te veel personeel in quarantaine, dus bib in Ruiselede moet deuren sluiten

Corona slaat nu ook toe in de bibliotheek in Ruiselede. Daar is een aantal medewerkers, die de zes uitleenposten van Groot-Aalter en Ruiselede, bedienen, door corona getroffen.

De daarbij horende quarantainemaatregelen zijn zo ingrijpend dat er nu onvoldoende personeel beschikbaar is. Om die reden is de bib in Ruiselede gesloten tot en met 28 januari.

De hoofdbib aan het station van Aalter, in gebouw ArtA’A, blijft open. Daar kan je gewoon verder ontlenen, verlengen en inleveren. De openingsuren daar elke werkdag van 9 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

(RV)