Tania uit Torhout is blij met debuutroman: “Er negen maanden aan gewerkt”

In navolging van haar jongste zoon Giovanni Bultinck, die onder het pseudoniem Giovanni J. Balto al zeven boeken schreef, heeft Tania Desmedt uit Torhout haar eerste roman af. Ze is heel blij met het debuut, dat ‘Rome in de regen’ heet. Op zaterdagnamiddag 30 november wordt het boek officieel voorgesteld.

Tania (52) woont met haar man Luc Bultinck (56) in de Landstraat op de Torhoutse wijk Don Bosco. Ze hebben twee zonen, Maxim (27) en Giovanni (25). Laatstgenoemde prikkelde zijn moeder al een tijdje opdat ze ook zelf eens in de pen zou kruipen. En dat heeft ze nu gedaan. “Ik heb een gezellig boek willen schrijven”, zegt ze. “Bij de uitgeverij Boekscout noemen ze het een feel good-roman. In oorsprong was het verhaal er eentje van 555 bladzijden, maar door het boek op een groter formaat te drukken, is het gereduceerd tot 321 pagina’s. De cover is getekend door Jennifer Vrielinck. Zij is, naast illustrator, ook docente Noors en we hebben les bij haar gevolgd. Mijn man en ik trekken namelijk graag naar Noorwegen en zo is het contact ontstaan.”

Kiezen voor liefde of nieuwe job?

Tania leest veel, maar zelf schrijven, is een ander paar mouwen. “Gelukkig heeft Giovanni, die nog thuis woont, me veel tips gegeven”, zegt ze. “Ik heb in totaal negen maanden aan het boek gewerkt, een heuse zwangerschap (lacht). Ik heb de tekst ettelijke keren nagelezen en herwerkt en ben tevreden over het resultaat. In het boek zit er flink wat romantiek verweven, net als cultuur. Alles speelt zich af in Brussel, Parijs, Oslo en uiteraard Rome, zoals de titel aangeeft. Ik heb elk van die steden zelf al uitgebreid bezocht, wat een groot voordeel is voor de beschrijvingen.”

“Het verhaal draait rond een sieradenwinkelketen waarvan de grote baas met pensioen gaat. Er zijn vestigingen in 15 landen en elk land mag een kandidaat-opvolger sturen om het bedrijf te leiden. Elise, het hoofdpersonage, waagt haar kans samen met haar vriendin Charlotte. De te vervullen opdrachten hebben in het buitenland plaats. Iemand laat haar niet onberoerd en dan is het de vraag of Elise voor de liefde kiest, dan wel resoluut de strijd aangaat voor de nieuwe job.”