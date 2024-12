Talemate maakt virtuele avatar wenskaarten voor ‘Pakje van je Hart’

Nog tot en met 5 januari kan iedereen met een gepersonaliseerde avatar kerstkaarten maken in de virtuele wereld en deze versturen naar vrienden en familie. Met deze ludieke actie biedt Talemate mensen een eerste glimp van de virtuele wereld en het bedrijf doet dat ten voordele van het goede doel. Ook de Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn springt mee op de kar en liet zich woensdag inscannen bij de vestiging van Spegelaere in de Gistelse Steenweg in Jabbeke.

“In West-Vlaanderen hebben we in de vier vestigingen van Spegelaere een scanbooth mogen plaatsen waar mensen op basis foto’s een avatar kunnen ontwikkelen”, legt CEO van Talemate Tommy Deblieck uit. “Met deze avatar krijgen ze toegang tot de virtuele wereld om er kerstkaarten te maken, met muziek en een eigen boodschap, die ze kunnen versturen naar wie ze willen. De winst van de actie gaat naar de ‘Pakje van je Hart’ actie van radiozender JOE.”

Pakje van je Hart

Met deze actie bouwt software bedrijf Talemate verder aan de virtuele wereld en geven ze het brede publiek een eerste inkijk in dit internet van de toekomst. Nog tot en met 5 januari kan iedereen dit doen, in één van de vestigingen van Spegelaere (Oostende, Oudenburg, Eernegem en Jabbeke). Een avatar laten ontwikkelen kost 5 euro en de winst, 2 euro per avatar, gaat rechtstreeks naar de actie ‘Pakje van je Hart’ van Joe.

“Met deze actie zamelt JOE pakjes in voor kinderen in kansarme gezinnen, om ook hen een warme Kerst te kunnen bieden. Het is een actie die we vanuit Talemate graag en volop steunen”, besluit Tommy Deblieck.