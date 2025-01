Talbot House zet Schotland centraal tijdens Burns Night: “Mee naar de Schotse Highlands met dichter Robert Burns”

Op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari wordt er opnieuw de Schotse tour opgegaan in het Talbot House in Poperinge. “Tijdens onze Burns Nights voert de Schotse dichter Robert Burns je mee naar zijn Schotse Highlands met tal van Schotse legendes, gezang en doedelzakmuziek”, zegt Rolf Jonckheere van Talbot House.

Talbot House is een levend museum waar iedereen welkom is. Het is een blijvende herinnering aan de ‘Every Man’s Club’ dat het tijdens de Groote Oorlog was. “Padre Tubby Clayton organiseerde na WOI in Londen heel vaak diners. Dit was zowel met prominente figuren, bedrijfsleiders, maar ook met de gewone mens van de straat. Dit was vooral de bedoeling om geld in te zamelen. En zijn tradities houden wij zo in leven”, zegt Rolf Jonckheere van het Talbot House.

“Ook wij zien deze diners in eerste instantie als fundraiser voor Talbot House. De bediening en het entertainment wordt grotendeels door vrijwilligers getrokken. En we reserveren elke avond 10 procent van de plaatsen voor mensen die via het Sociaal Huis geselecteerd worden.”

“Elke avond reerveren we 10 procent van de plaatsen voor mensen die via het Sociaal Huis geselecteerd worden”

Mini-whisky tasting

“Mensen mogen heel wat toast, traditionele Schotse gerechten zoals Haggis en een mini-whisky tasting verwachten. Onze Schotse vrijwilligers vertellen je in geuren en kleuren over hun Haggis en Whiskies. Samen genieten we van een heerlijk traditioneel Schots menu met onuitspreekbare namen zoals Cranachan en tattie prottle. Verder voorzien we ook livemuziek met onze Housepiper Ben en komen ook de Colibrio Voices langs”, vertelt Rolf.

“Iedereen is welkom op Burns Night. Heb je Schotse roots, hou je van whiskeys, dol op Schotse verhalen of wens je graag een avondje uit? Dan kan je zeker eens een belevingsdiner bij Talbot House meemaken.” Deelnemen kost 95 euro per persoon, aangepaste wijnen inbegrepen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De avond start om 19 uur. (LBR)

Reserveren:events@talbothouse.been www.talbothouse.be/nl/