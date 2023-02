Ta(a)lent-cursisten in Brugge ontvangen diploma: “Op deze manier nieuwkomers maximaal kansen bieden”

Een nieuwe lichting cursisten Ta(a)lent kregen vrijdag in Mintus-buurtcentrum Ten Hove in Brugge, uit handen van schepen Pablo Annys, hun attest overhandigd.

Ta(a)lent werd voor het eerst georganiseerd in 2011 om nieuwkomers in Brugge op verschillende manieren op weg te helpen. Vzw Vokans is partner en maakt deel uit van de stuurgroep. De kersvers gediplomeerde nieuwkomers zijn afkomstig uit onder andere Libië, Palestina, Burundi en Afghanistan.

“De Dienst Trajectbegeleiding van OCMW Brugge is een belangrijk aanspreekpunt en een steunpilaar voor wie nieuw is in de stad. We proberen cliënten die een job zoeken, duurzaam aan het werk te krijgen. Daarvoor moeten eerst een aantal stappen worden gezet, zeker voor de taalverwerving. De cursisten vernemen ook meer over werken in België, leren sollicitatiegesprekken voeren, een CV opmaken…Op het programma staan ook een assessment en een stage”, vertelt Jolien Walgraeve, maatschappelijk werker OCMW Brugge.

Stap voor stap

“Cursisten die aansluiten bij Ta(a)lent proberen het Nederlands stap voor stap te leren. Zo krijgen ze vlotter toegang tot de arbeidsmarkt. De opleiding duurt in totaal zes maanden, de uitreiking van de attesten is voor deze mensen de kers op de taart”, aldus Babet Tramaseur, maatschappelijk werker OCMW Brugge.

“We zijn ons ervan bewust dat iedereen niet zomaar de weg vindt op de jobmarkt. Om de nieuwkomers maximaal kansen te bieden, blijven we jaar na jaar investeren in Ta(a)lent”, vult schepen Pablo Annys aan.

Op 1 februari is ondertussen een nieuwe groep Ta(a)lent-cursisten met de opleiding gestart. Zij zullen in de zomer afzwaaien. (CGRA)