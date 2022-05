Sylvie Billiet (52) is al vijf jaar charmante gastvrouw van Sleutelhuys: “Terugkerende gasten mooiste compliment”

Daar is de lente, daar is de zon, daar zijn de toeristen… Het Sleutelhuys, de vakantie- en businessappartementen van Sylvie Billiet, lijkt de coronacrisis helemaal verteerd te hebben nu na de zakenmensen ook de vakantiegangers de weg naar het Rameplein terugvinden.

Sylvie Billiet straalt. We zijn eind april en de maand was zo goed dat ze weer helemaal opleeft. “De voorbije twee jaar had ik constant het gevoel van omgekeerd evenredig mee te surfen op de coronagolven. En zeggen dat ik in februari 2020 nog zo euforisch was omdat alle zeven appartementen en de hotelkamer op de twee huisnummers eindelijk afgewerkt waren en de reservaties binnenstroomden…”

Hoe gaat het nu met het Sleutelhuys?

Sylvie Billiet: “De weekreservaties doen het weer goed, met dank aan de vele trouwe zakenmensen, en ook de weekends draaien op volle toeren. De ‘staycations’ blijken nog niet afgedaan te hebben, want behalve buitenlanders komen ook veel Belgen naar Tielt om kennis te maken met ons stadje. Ze raken gecharmeerd door de Markt, zijn Hallentoren, de leuke horecazaken…”

Je omschrijft het Sleutelhuys altijd als: “Geen hotel, maar ook geen B&B”. Wat is het dan wel?

“Ik heb heel lang mijn hoofd gebroken over hoe ik ons concept zo kort mogelijk zou kunnen benoemen. Ik vind business- en holiday-appartments voor een internationaal publiek de beste omschrijving. Het verschil met een hotel is onder meer dat wij veel meer ruimte aanbieden, er is namelijk ook een keuken- en livinggedeelte met alle nodige faciliteiten die leiden tot een woonbeleving. Daardoor is er meer schoonmaak nodig, daarom verhuren wij met een minimaal verblijf van twee nachten om de prijzen verteerbaar te houden. We hebben ook aangepaste tarieven voor verblijven langer dan 7 nachten. Naast toeristen zijn er ook mensen die komen om professionele of privéredenen, zoals familiebezoek of verbouwingswerken. In die zin zijn verblijven van meerdere weken geen uitzondering. Tenslotte liggen toeristische trekpleisters als Brugge, Gent en Kortrijk op slechts een halfuurtje rijden en voor veel buitenlanders zijn zelfs Ieper en Brussel vlakbij.”

Is het een bewuste keuze om niet uitsluitend op toeristen te focussen?

“Ja, want dan zou het komen en gaan van gasten te veel tot de weekends en vakantieperiodes beperkt blijven, terwijl ik intussen een trouw businesscliënteel heb opgebouwd dat hier graag ‘thuiskomt’ en – afhankelijk van hun budget – ook kan kiezen uit de grote tweepersoonsappartementen of voor onze iets kleinere eenpersoonsstudio’s.”

Heb je een verklaring voor die vele professionele klanten?

“Ik denk dat onze aanpak voor die doelgroep een verademing is. Ten eerste blijft het papierwerk beperkt en kunnen ze, na de kennismaking en wat uitleg bij het inchecken, uitchecken zonder dat ze mij nodig hebben. Maar vooral ons concept spreekt aan. Veel van die zakenmensen krijgen al genoeg de kans om op restaurant te eten en ik denk dat er niet weinig zijn die daar – als het op hun eentje moet – liever eens voor passen. In elk van onze appartementen is de nodige apparatuur aanwezig om zelf hun potje te koken of een dagschotel op te warmen en we merken ook dat men daar gretig gebruik van maakt. Groot voordeel is dat de Kortrijkstraat om de hoek ligt en men daar een ruime keuze aan brood, vlees, kaas, vis en zo veel meer vindt.”

“En wil men toch op restaurant, dan is er in Tielt ook keuze genoeg, zelfs zonder de auto nodig te hebben. Verder garanderen wij hen volledige privacy: niemand komt hun appartement binnen tijdens hun verblijf. Tenzij voor een tussentijdse schoonmaak en dan nog op afspraak.”

Je hebt zelfs geen ontbijtzaal nodig.

“Wat niet wil zeggen dat gasten geen ontbijt kunnen bestellen. Wie dat doet, krijgt het netjes op een karretje aan de kamerdeur geleverd.”

Wat is de verhouding Belgen-buitenlanders qua boekingen?

“De buitenlandse reservaties zijn licht in de meerderheid. Je zou verrast zijn hoeveel nationaliteiten ik al in het Sleutelhuys heb mogen verwelkomen van zowel binnen als van buiten Europa.”

Waarom besloot je een vijftal jaar geleden om het Sleutelhuys over te nemen?

“Eerst en vooral zijn mijn man en ik als een blok gevallen zijn voor de charmes van dit prachtige herenhuis. Toen ik zag wat voor een mooi werk mijn voorgangers al gerealiseerd hadden, wist ik dat ik dat op zijn minst moest proberen verder te zetten. En gaandeweg werd het me almaar duidelijker dat ik een en ander verder moest uitbouwen tot het huidig concept waar ik zo in geloof. Voor mijn werk in ons familiebedrijf Billiet, bekend van het merk Cosy & Trendy, reisde ik in het verleden vaak. En eigenlijk had ik overal in een concept als het Sleutelhuys willen logeren.”

“Een paar jaar geleden kwam dan de mogelijkheid om het vroegere frituurpand op het Rameplein aan te kopen voor de uitbreiding van mijn verblijven, alsof het zo moest zijn. De link met het familiebedrijf is altijd gebleven, want het herenhuis kreeg de naam Cosy en de uitbreiding de naam Trendy.”

Wat beschouw je als het mooiste compliment van gasten?

“Dat ze tevreden naar huis gaan, blijven terugkeren en de score van 9,6 op Booking.com laat mij uiteraard ook niet koud.”