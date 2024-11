Swim for Life-wedstrijd voor De Warmste Week in Brugge

KTA Brugge is één van de weinige Vlaamse scholen die over een zwembad van 25 meter op het schooldomein beschikt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze infrastructuur onlangs aangewend werd voor een spectaculaire actie ten voordele van De Warmste Week.

Op woensdag 20 november zwommen tien goed getrainde leerkrachten van de school voor het goede doel de longen uit hun lijf. Ze namen het in een spannende strijd vol ambiance en enthousiasme in twee reeksen tegen elkaar op. Wie het snelste baantje van 25 meter zwom, werd uitgeroepen tot de winnaar van de wedstrijd.

Uiteraard ging het om een gesponsorde actie waarbij leraren, leerlingen en sympathisanten geld konden inzetten op hun favoriete deelnemer. Het evenement verliep in een sportieve sfeer, maar het was overduidelijk dat elke deelnemer het beste van zichzelf gaf. Leerlingen die op de winnende leerkracht gokten , mogen in de week voor de kerstvakantie de cheque met de opbrengst van alle acties op het Zand afgeven.

(PDC)