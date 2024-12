Surfers Paradise en Knokke-Heist organiseren allereerste nieuwjaarsduik op 1 januari

Op woensdag 1 januari organiseert Surfers Paradise in samenwerking met toerisme Knokke-Heist en Think Tomato een allereerste nieuwjaarsduik.

De start is om 14 uur stipt, maar voorafgaandelijk is er ook een gezamenlijke opwarming. De deelnemers worden daarnaast ook voorzien van een Think Tomato muts en een heerlijk opwarmertje als je uit het water komt.

Badkledij, handdoek en warme avant- en aprèskledij zijn nodig. “Voor de geïnteresseerden die nu al willen beginnen trainen: eindig alvast elke douche met alleen de koude kraan open. Het gevoel dat je er nadien aan overhoudt straalt gezondheid uit en de koude sterkt je lichaam en verbetert je immuniteit”, aldus Surfers Paradise.

Op woensdag 1 januari zal het 6 graden koude zeewater daar nog een extra dimensie aan toevoegen. Deelnemen is volledig gratis. (MM)