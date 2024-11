Supportersclub Blauw Zwart Poperinge viert jubileum: “Al 30 jaar een hart voor Club Brugge”

Blauw Zwart Poperinge mag dit jaar 30 kaarsjes uitblazen. De supportersclub van Club Brugge vierde dit jubileum met een feestelijke maaltijd in De Strooyen Hen. Een kennismaking met de club, die sinds 2013 geleid wordt door voorzitter Christophe Coget.

In 1994 werd de Poperingse supportersclub van Club Brugge opgericht. De startvergadering was op 19 september in De Beurs in de Gasthuisstraat. Johnny Beirnaert werd toen waarnemend voorzitter. Sinds 2002 maakt ook Christophe Coget (52) deel uit van het bestuur van deze erkende supportersclub. Sinds 2013 is de geboren en getogen Poperingenaar voorzitter. “Mijn liefde voor Club is halfweg de jaren tachtig gestart”, zegt Christophe. “Mijn schoonouders hadden vroeger café St Omer, wat na De Beurs ons tweede clublokaal werd. Al meer dan 25 jaar ben ik abonnee en zit ik in het noordvak van het Jan Breydelstadion.”

New Break Café

Nu huist BZP in New Break Café op de Grote Markt. “Iedere thuismatch trekken we twee uur voor de aftrap met een grote bus naar Brugge. We reizen samen met onze vrienden van de supportersclub uit Diksmuide. Voor de verplaatsingen gaat ook de club uit Staden mee. We werken heel nauw en goed samen met elkaar. Ons bestuur vergadert geregeld in Brugge. Daar zitten wij rond de tafel met de supportersfederatie, die ongeveer 50 clubs in heel België telt. Wij zijn supportersclub nummer 21.”

“Vroeger liet ik zelfs een traantje na een verloren wedstrijd, nu niet meer” – Wim Pickavet

Elke supportersclub heeft een peter. “Onze eerste peter was Lorenzo Staelens. Ook Gert Verheyen was jarenlang peter van onze supportersclub. Nu zijn dat Hans Vanaken en meter Sterre Gielen van Club YLA. Hans is een absolute topper en een van mijn favoriete spelers.”

Verre verplaatsingen

Zaterdag vierde BZP hun jubileum met een feestelijke avond. “Een avond waar we de vele mooie herinneringen ophaalden met oud-bestuursleden en sponsors. Ook de bevriende supportersclubs en enkele leden van het stadsbestuur kwamen langs. We tellen zo’n 170 leden, van wie er 90 een abonnement hebben. Ook de trouwe sponsors zijn heel belangrijk voor onze vereniging.”

Binnenkort wacht voor Christophe een volgende Europese verplaatsing. “Vorig jaar deed ik ze bijna allemaal, tot in de halve finale in Firenze. Ook in België kwam ik al in bijna alle stadions. Ik heb echter nog een gezinsleven en dus probeer ik de uitmatchen in de competitie te beperken. Europees pik ik wel nog mijn matchen mee en volgende week trekken we met een delegatie richting Glasgow.”

Dynamisch bestuur

Naast Christophe maken Guido Boeraeve, Marc Viaene, Geert Ryckeghem, Christian Nevejans, Mathias Dumon, Jonas Dumon, Kevin Blouwe, Gerdi Jacob en Wim Pickavet deel uit van het bestuur van BZP. “Ik ben er in 2016 bij gekomen en voorzie onder meer de public relations”, zegt Wim Pickavet (48), die tien jaar geleden vanuit Roeselare inweek in Poperinge. “Mijn hart is al meer dan dertig jaar blauw-zwart. Vroeger liet ik zelfs een traantje na een verloren wedstrijd, nu niet meer”, lacht Wim. “Sinds enkele jaren engageer ik me voor BZP en we hebben een dynamisch bestuur. We steken er veel tijd in, maar het is onze passie. Ook naast de matchen voorzien we regelmatig activiteiten.”