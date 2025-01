Supportersclub Blauw-Wit organiseert winterbar op sportcentrum: “Steun voor Hope4Pets”

Supportersclub Blauw-wit Lichtervelde organiseert op zondag 19 januari vanaf 10 uur een winterbar op het sportcentrum. De opbrengst hiervan gaat naar Hope4Pets, een organisatie die twee asielen in Spanje financieel steunt.

Linzy Dorme (51) en haar echtgenoot Frederik Buyse (50) zetten zich in voor Hope4Pets. “Hope4Pets is een organisatie die onder andere twee asielen in Spanje steunt. Het principe is hetzelfde als in België, maar in Spanje worden ze veel minder ondersteund door de overheid. Alles hangt af van de steun die ze krijgen en de eigen middelen die ze er insteken.”

Linzy en Frederik hebben zelf zeven honden, allemaal vanuit een asiel in Spanje. “Het zijn Podenco’s of Podenco mix. We krijgen soms wel negatieve reacties over het feit dat we de honden in Spanje halen”, zegt Frederik. “Maar in de Belgische asielen zijn het meestal honden met problemen, die veel aandacht vragen. De eerste hond adopteerden we in 2015. Onze kinderen, Jakobien (18) en Ferre (21) waren nog klein en we hadden schrik dat ze zouden gebeten worden. Daarom ging ik online op zoek en zo kwam ik bij deze organisatie terecht. Intussen is het voor mij een passie geworden”, vertelt Linzy. “Frederik ging in december vorig jaar voor de eerste keer mee. Hij heeft daar wat klusjes opgeknapt. Voor hem was dat bezighouding, maar voor de asielen maakt dat een wereld van verschil.”

Schrijnend

In de refugio’s worden alle honden toegelaten, maar het zijn overwegend de verschillende rassen windhonden die er een plaats krijgen. “Je kan het vergelijken met de zwerfkatten bij ons, maar in Spanje zijn het zwerfhonden. De windhonden worden niet gezien als een huisdier, wel als een werkdier, een werktuig dat ingezet wordt voor de jacht. De leefomstandigheden zijn heel triest en wreed. Ze worden vermoord, verminkt of achtergelaten. De beste windhonden worden gehouden om mee te kweken. Na het jachtseizoen worden ze gedumpt, omdat het beste er dan af is. Ze kweken erop los om de ideale jachthond te bekomen. De jagers hangen de honden aan een korte ketting van één meter lang en ze krijgen slechts één keer per week eten, zodat ze veel honger hebben bij de jacht. De hond krijgt een metalen bit in, zodat ze de prooi niet beschadigen. Maar hiermee beschadigen ze wel hun eigen gebit. Deze praktijken gebeuren in heel Spanje. Als je ergens logeert waar gebergte is, kan je de honden ’s nachts onophoudelijk horen huilen. Ze zitten dag en nacht opgesloten in het donker in de grotten.”

Vrijwilligers

De eerste hond die werd geadopteerd is Nevil. “Sindsdien is de liefde voor de honden uit de refugio’s alleen maar toegenomen. Frederik zei dat één hond wel genoeg was, maar toen kwam er een tweede bij. Nu met zeven is het wel genoeg”, lacht Linzy.

“Nadat ik ben meegereisd in december, heb ik nog meer bewondering gekregen voor de vrijwilligers daar”, vult Frederik aan. “Er zitten maximum 50 honden in het asiel. In El Rincon de Peco wonen de honden mee in het leefgedeelte van de eigenares. Veel honden slapen ’s nachts in haar slaapkamer. Ze leeft 200 procent voor en met de honden. In APARIV is er een terrein van 15.000 vierkante meter waar ze van ’s ochtends 8 uur tot 14 uur kunnen ravotten. Iedere hond is gekend, ze kennen het karakter en de werkpunten die moeten worden aangepakt.”

Facebookpagina

“Er zijn veel manieren om Hope4Pets te steunen, niet alleen financieel. Zoals de honden die beschikbaar zijn voor adoptie te delen op Facebook. Er is veel transparantie bij de organisatie, je weet effectief waar het geld naartoe gaat. Wijzelf hebben een pagina opgericht waar we gratis spullen vragen, die we dan verkopen. Dat kan van alles zijn, kleren, boeken. Zo heeft iemand eens twee vakantiehuisjes voor een weekend gratis ter beschikking gegeven. Deze hebben wij verloot en daar kwam een mooi bedrag uit. Soms zijn het kleine bijdrages, maar met veel betekenis voor hen. We zijn heel trots dat de supportersclub ons steunt. Hope4Pets is een kleine organisatie en het is fijn dat ze in de aandacht komt en vernoemd wordt.”