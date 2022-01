Superfan ‘Djoels’ eert Wim Willaert met graffitiwerk

Julie Bouckhuyt (29), die als graffiti-artieste Djoels furore maakt, heeft een indrukwekkende mural gemaakt van acteur Wim Willaert. Ze deed dat naar eigen zeggen omdat ze grote fan is van ‘Eigen kweek’. Het stuk is te bewonderen op een verborgen plek in Ronse.

Julie is afkomstig van Meulebeke en runde zes jaar een tattoo-shop in Deinze. Sinds 2020 doet ze dat dichter bij huis, in Egem. De jonge vrouw, die in 2017 het tv-programma ‘Ink Masters’ won, is ook bekend als Djoels. Want naast tattoos is ze ook verzot op graffiti. Afgelopen najaar dook ze ook op in het VTM-programma ‘Ze Zeggen Dat’.

Met regelmaat van de klok doet Djoels opdrachten, maar ze maakt ook graag eigen werk. Zo maakte ze afgelopen week een knappe mural van acteur Wim Willaert. “Ik ben echt verslaafd aan Eigen kweek. Wat sommige mensen hebben met FC De Kampioenen, heb ik met die reeks. Heel vaak speelt het op de achtergrond. Wim Willaert speelt daar fantastisch in. Het is niet alleen een goeie acteur, maar ook een West-Vlaming pur sang én een karakterkop. Eerder schilderde ik al Stefaan Degand en Manou Kersting. Via via was ik aan het nummer van Wim geraakt en die ging meteen akkoord toen ik hem dat liet weten. Ik heb hem ook het resultaat doorgestuurd, maar nog geen antwoord op gekregen.”

De volgende op mijn lijstje? Frank Lammers, Ferry uit Undercover!

Het werk is te bewonderen op een populaire graffitiplek in Ronse. “Je vindt er ook werk van verschillende grote namen als Steve Locatelli en Dzia. Ik ben er echt blij mee. De volgende op mijn lijstje? Ferry (acteur Frank Lammers, red.) uit Undercover. Die zou ik heel graag maken in ergens in Nederland. En ook Alain Vandam (acteur Tom Van Dyck, red.) uit Het Eiland staat nog op mijn to do-lijstje. Ik heb hem een bericht gestuurd en ook hij was heel enthousiast. Het is nu nog een kwestie van de juiste foto en een goeie muur te vinden.”

Info: www.djoelsink.com