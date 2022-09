Succesvolle politiedag in Oostende lokt veel bezoekers én kandidaat-agenten

De eerste politiedag in Oostende was een groot succes : honderden belangstellenden woonden de spectaculaire demonstraties bij en het leverde ook kandidaat-politiemensen op.

Op een terrein nabij het Vuurkruisenplein was er een politiedorp ingericht : standen met info over de werking, politievoertuigen een demonstratieterrein. Korpschef Philip Caestecker : “De politie is veel meer dan de clichés. Hier tonen we onze werking met enkele blikvangers. Dat is gelukt want op piekmomenten waren er 1.000 mensen tegelijk aanwezig. We gebruiken zo’n dag ook om te rekruteren. Beroepsvoorlichters duiden de job en de mogelijkheden. We willen jongeren laten kennismaken met de politie. Er was veel belangstelling. De kans is groot dat we dit opnieuw doen.”

Wapens testen

Aanwezigen konden plaatsnemen in de auto’s en kennismaken met de fietsbrigade of de politie te paard. Groot en klein kon de uitrusting aantrekken, veilige wapens bekijken en plaatsnemen op moto’s. Er waren de hele dag demonstraties van het hondenteam en de motards. De fietsbrigade toonde dan weer hoe snel ze iemand kunnen overmeesteren. Leden van het speciaal (gemaskerde) bijstandsteam demonstreerden hoe ze een agressieve persoon overmeesteren. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van een ‘taser’ en in de namiddag werd getoond hoe de ordedienst opstootjes aanpakt. De demo’s oogstten veel applaus.

Hondenteam

Het LOKI-team met honden was niet voltallig. Instructeur en eerste inspecteur Nick Pira : “We zijn met acht. Twee mensen zijn aanwezig op een manifestatie op de renbaan en twee anderen zijn op dienst. We geven een demonstratie met vier. Het is tof dat we kunnen tonen wat we doen en dat de honden ons extra mogelijkheden geven. Het publiek reageert tijdens de diensten positief en hun sympathie merken we ook hier.” Het hondenteam demonstreerde dat de dieren snel een persoon kunnen neutraliseren, niet bang zijn van rookbommen, wapens of voetzoekers.

Ook motard Harry Van Barneveld, al bijna 20 jaar bij de Oostendse politie, was enthousiast : “De BMW-moto’s zijn bij veel kinderen en zelfs volwassenen erg populair. Hier mogen ze er even op plaatsnemen.”

Jobs

Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), bevoegd voor de politie, toonde zich tevreden : “Deze politiedag verkleint de kloof tussen inwoners en politie. We maakten trouwens deze legislatuur extra budget vrij voor meer blauw op straat.”

In de infostand met jobs was het druk. Woordvoerder Timmy Van Assche : “Op de jobstand zijn ze letterlijk de tel kwijtgeraakt aan vragen. Bij een 20-tal mensen was er heel concrete interesse in een opleiding of om te komen werken bij de politie. De dag was een mooie reclame en werkte ook drempelverlagend.”