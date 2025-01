Subsidie voor herstelling en renovatie Sint-Aldegondiskerk

Vlaams minister van steden- en plattelandsbeleid Hilde Crevits kende zopas 159.875 euro toe voor de herstelling en renovatie van de Sint-Aldegondiskerk in Zwevezele. Sint-Aldegondis is de patroonheilige tegen alle vormen van kanker.

“Kerken zijn vaak architecturale en historisch parels, maar brengen ook grote kosten met zich. Om lokale besturen of kerkfabrieken daarbij te ondersteunen, subsidiëren we vanuit de Vlaamse overheid 30% van het renovatie- of restauratieproject”, aldus Crevits.

Het geld moet dienen om de hellende daken van het kerkschip te renoveren en valbeveiliging te plaatsen over de volledige kerk. In de Sint-Aldegondiskerk zijn er nog elke zaterdag eucharistievieringen.