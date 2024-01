Subsidie van ruim 133.000 euro voor renovatie atletiekpiste in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark

De Vlaamse Regering heeft aan Knokke-Heist een subsidie van 133.111,04 euro toegekend voor de renovatie van de atletiekpiste in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. De huidige piste werd aangelegd in 1964, onderging een renovatie in 1996 en is momenteel versleten en aan een grondige renovatie toe. Het gemeentebestuur diende hiervoor een subsidie-aanvraag in bij Sport Vlaanderen en kreeg nu bericht dat dit subsidiedossier gunstig werd beoordeeld.

Na de omvorming van het gesloten stadion Olivier tot het open sportpark en de bijhorende ingrepen is deze renovatie het sluitstuk van het omvangrijke infrastructuurproject. De timing van de werken zal het gemeentebestuur nu verder moeten concretiseren, afhankelijk van de aanbestedingsprocedure en de reeds geplande activiteiten op de site. De totale kostprijs voor deze grondige renovatie is geraamd op zo’n 650.000 euro. (MM)