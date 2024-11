Studenten Vives lanceren Appelkaas: “Duurzaam en lokaal geproduceerd”

Zes studenten van de hogeschool Vives lanceren de Appelkaas, een nieuwe, ambachtelijke briekaas met stukjes gedroogde appel. Het lekkers wordt lokaal geproduceerd en het zestal zet sterk in op duurzaamheid.

De initiatiefnemers volgen allen de bachelor agro- en biotechnologie in Roeselare, maar in drie afstudeerrichtingen: in de dierenzorg studeren Aislinn Pieters (Brugge), Julie Decleir (Torhout) en Anouk Bekaert (Gullegem), in het groenmanagement Briek Goeminne (Lendelede) en Stef Bulckaen (Ruislede) en in de agro-industrie Fien Moyaert (Torhout).

“We zochten voor onze studentenonderneming een manier om de traditionele kaasmakerij een creatieve twist te geven”, zegt Julie Decleir. “Met de Appelkaas zorgen we voor een unieke smaakbeleving. De combinatie van romige kaas met zoete appel is heerlijk.”

“Het idee ontstond tijdens de lessen Project Ondernemingszin. We wilden een kaas die zowel traditioneel als verrassend is en die bovendien lokaal geproduceerd wordt. Dat laatste gebeurt in samenwerking met De Moerenaar, een ambachtelijke kaasmakerij in De Moeren, een dorpje nabij Veurne. Het bedrijf staat bekend om zijn hoge kwaliteit en zijn grote respect voor het ambacht.”

Biologisch afbreekbare verpakking

Het team achter de Appelkaas zet sterk in op duurzaamheid. Door met plaatselijke ingrediënten te werken en het product aan te bieden in een biologisch afbreekbare verpakking, voldoet de kaas aan de vraag van milieubewuste consumenten. “Door onze Appelkaas te kopen, ondersteunen klanten niet alleen de lokale economie, maar verminderen ze ook hun ecologische voetafdruk”, leggen de studenten uit. “We werken via het principe van de korte keten, waardoor de impact op het milieu beperkt blijft. We vinden dat belangrijk voor ons product.”

De studenten wijzen erop dat ze veel van het project hebben opgestoken. “Dit bracht ons niet alleen als team dichter bij elkaar, maar heeft ons ook waardevolle inzichten gegeven in de productontwikkeling en het ondernemerschap”, klinkt het. “De zoektocht naar het perfecte recept en de samenwerking met lokale producenten waren bijzonder leerrijk. We kijken ernaar uit om ons product met de buitenwereld te delen. We hebben er alle vertrouwen in.”