Strand van Zeebrugge opnieuw decor voor jaarlijkse reddings- en communicatieoefening aan de kust

Naar jaarlijkse gewoonte vond dinsdagmorgen op het strand van Zeebrugge, op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé, een grote reddings- en communicatieoefening plaats. De actie moet de vlotte werking van de verschillende diensten die aan een dergelijke actie deelnemen belichten. Communicatie en samenwerking tussen de verschillende diensten zijn bij dergelijke acties cruciaal. Dat is in grote lijnen de opzet van de grootschalige oefening. Er werden scenario’s in scène gezet die een reële situatie simuleren.

De volgende middelen worden ingezet voor de zoekactie op zee: het 40ste Search and Rescue van Koksijde, de scheepvaartpolitie, de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) en de DAB Vloot (reder van de Vlaamse Overheid). De hulpverleningszone 1 en de lokale politiezone Brugge nemen ook deel aan de oefening kant land, samen met de reserve MUG Brugge en de ambulance van Brugge. De alarmcentrales – de noodcentrale 112, het Communicatie- en InformatieCentrum 101, het Maritieme Reddings-en CoördinatieCentrum en het Maritiem Informatie Kruispunt – spelen een cruciale rol in de alarmering van die diensten.