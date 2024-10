Stotterende kleuter wordt drievoudig rapkampioen: Giovanni is ‘De Allerbestn Vant Westn’

In een uitverkocht Entrepot in Brugge werd Giovanni ‘IncogGio’ Carriere zaterdagavond bekroond tot ‘De Bestn Vant Westn’. Of zeg maar ‘de allerbestn’, want het is al de derde keer dat de Oostendse mc die titel won. De tiende editie van deze West-Vlaamse rapbattle was meteen ook de laatste.

Voor de sloteditie van hun succesevent trokken de organisatoren van Phatmark Collective en Hussle Events nog eens alle registers open. Zo strikten ze kleppers als Brihang en Flip Kowlier om in de jury te zetelen en mochten de deelnemende rappers het tegen elkaar opnemen in een boksring, te midden van het publiek. Onder hen ook Giovanni ‘IncogGio’ Carriere (27), die opgroeide in Oostende en nu in Gent woont.

Logopedie

“Ik ben op mijn twaalfde beginnen rappen op aanraden van een logopediste, omdat ik zwaar stotterde als kleuter”, verrast hij. “Ik ben met de hiphopcultuur opgegroeid, want mijn moeder luisterde vaak naar Amerikaanse rapartiesten zoals 2Pac en Eminem. Zelf rap ik evenwel in mijn eigen West-Vlaams dialect, net zoals alle andere deelnemers aan ‘De Bestn Vant Westn’.”

Drievoudig kampioen

Het was al de zevende keer dat Gio zich waagde aan deze jaarlijkse battle. Daarbij proberen twee mc’s elkaar in verschillende rondes te overtreffen met hun raps, tot er na de finale één winnaar overblijft. Zaterdag won hij zijn derde beker. “Bij mijn eerste vier deelnames werd ik nog overklast. De vijfde poging, in 2018, was wel raak. Die titel vind ik de mooiste van de drie, al was de setting nu echt legendarisch. Ook in 2022 won ik en vorig jaar mocht ik als jurylid ook een showcase geven. Toen was de cirkel al rond voor mij, maar dit is natuurlijk nog een extra parel aan mijn kroon.”

Grootheden in de jury

Na MC Brun, Braxn en Farre in de eerste rondes, versloeg hij ook nog Thorre in de finale. “Ik stond op met de mindset dat ik opnieuw zou winnen, maar ik kreeg best wel te duchten tegenstanders voor me. Braxn is een vriend van mij en ik had op voorhand gehoopt op een confrontatie tussen ons. Grootheden als Brihang en Kowlier als juryleden bezorgden mij geen extra stress, maar het was natuurlijk wel leuk om ook hun feedback te krijgen”, blikt Giovanni terug.

EP op komst

Naast de titel en de beker, wint hij ook een cheque van 500 euro. Mooi meegenomen duwtjes in de rug bij het uitbouwen van zijn rapcarrière. “Binnenkort komt er nieuwe videoclip online, waarna ik mijn eerste EP met acht tracks wil uitbrengen”, verklapt hij. “Deze battle heeft veel jongeren aangezet om zelf te beginnen rappen. Zelf heb ik hierdoor veel bijgeleerd over bijvoorbeeld stage presence en stemcontrole, en mijn titels lieten mij ook toe om nieuwe contacten te leggen binnen de scene. Daar ben ik de organisatoren dus sowieso heel dankbaar voor”, wil hij nog kwijt.