Stoere Athos (3) heeft een gouden hart

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij het dierenasiel van Ieper. Zij zoeken een thuis voor Athos (3), een stoere Amerikaanse staffordshire terriër die al zijn halve leven in het dierenasiel verblijft.

Athos kwam in het asiel terecht nadat zijn eerste baasje afstand van hem deed. Dat is ondertussen meer dan een jaar geleden. In die tijd leerden de vrijwilligers van het dierenasiel hem kennen als een vriendelijke, enthousiaste reus.

Knuffelkont

“Hij is vrij groot voor een stafford en legt best wat gewicht in de schaal”, klinkt het lachend bij de vrijwilligers. “Maar als je hem achter zijn oren krabt, dan laat hij hele lieve knorretjes horen. Het is echt een knuffelkont.” Athos is heel actief en speels, en dat merk je ook als je met hem gaat wandelen. “Daar is hij verzot op, maar hij is dan zo blij dat hij stevig aan de lijn sleurt. Om diezelfde reden durft hij ook al eens opspringen. Goedbedoeld, maar niet evident.”

Athos is gecastreerd en medisch volledig in orde. Hij wordt niet geplaatst bij kinderen of kleine huisdieren. Ook met andere honden kan hij het niet zo goed vinden. “Athos staat na al die tijd in het asiel te popelen om te verhuizen naar een gezin met een warme mand en een grote tuin”, klinkt het nog.