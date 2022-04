STiP vraagt extra gemeenteraad in Izegem om plannen brugpark te bespreken

De plannen voor de aanleg van een brugpark op de Centrumbrug zorgen voor nog wat vraagtekens bij oppositiepartij STiP. Zij vraagt een extra gemeenteraad zodat de raadsleden over het ambitieuze project in debat kunnen gaan, maar de stad gaat daar niet op in.

“Het gaat om een dossier met een grote verkeers- en belevingsimpact”, meent raadslid Kurt Grymonprez (STiP). “Op een commissie Openbare Werken & Mobiliteit kregen we voor het eerst de plannen te zien en ondertussen is er ook al een infomoment voor zowel handelaars als burgers geweest. Tot eind april is er nog een participatieproject. Om de feedback van die momenten in ons op te kunnen nemen is het opportuun nog eens met de gemeenteraad hierover te kunnen debatteren. Daarom stellen we voor om halfweg mei een extra gemeenteraad in te lassen om dat te kunnen bespreken. Twee weken later is er dan een reguliere gemeenteraad waarop je alles kan goedkeuren.” Oppositiepartijen Groen en Vlaams Belangen steunen die vraag.

Centrumbrug renoveren

Burgemeester Bert Maertens (N-VA): “Ik besef dat dit alles vlug verloopt, maar we kunnen niet anders. Zoals u weet zal de Vlaamse Waterweg begin 2023 sowieso de Centrumbrug renoveren. Wij hebben tot eind deze maand om te beslissen hoe we die extra aanpassingen voor het brugpark zullen doorvoeren. Bovendien moet het dossier ook binnen om heel wat broodnodige subsidies (van de geraamde 2,6 miljoen euro zou de stad door toelages maar 240.000 euro moeten betalen – nvdr.) te kunnen binnenhalen. Veel marge is er dus niet. Een debat gaan we evenwel niet uit de weg. Op 19 mei volgt nog een commissie Openbare Werken waar ook andere gemeenteraadsleden welkom zijn. Dat is nog ruim op tijd om ook de resultaten van de participatie te bespreken en als daar goede suggesties tussen zitten gaan we die zeker onder de loep nemen.”

(vadu)