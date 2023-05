Stijladviseur laat zich inspireren door erfgoedsite Eperon d’Or in Izegem voor schoencreaties

De industriële erfgoedsite Eperon d’Or in Izegem lokt niet alleen heel wat bezoekers, maar is ook een inspiratiebron voor design. “Dat een Belgisch stijladviseur Eperon d’Or als inspiratiebron gebruikt om schoenen op maat te laten maken, is een primeur”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

Christophe Hautier runt al tien jaar het innovatief design agency Desent. Daarnaast is hij ook het gezicht achter Heighlon, een eigen merk en bureau voor stijladvies. “Na enkele contacten met Eperon d’Or ontstond bij hem al snel het idee om een schoen op maat te laten maken door een Spaans atelier waarmee hij samenwerkt, met twee paar topschoenen als resultaat”, verduidelijkt conservator Gertjan Remmerie. “Eperon d’Or houdt als hedendaags museum de designwereld natuurlijk nauwgezet in de gaten.”

Te zien in foyer

“Op de schoenen is de naam Eperon d’Or ingewerkt”, zegt schepen Kurt Himpe. “Het was voor de stijladviseur de eerste keer dat hij op zo’n manier samenwerkte met een organisatie als Eperon d’Or. Dat het gebouw ook een belangrijke historiek heeft als voormalige schoenfabriek, maakte de samenwerking des te interessanter. Het gaat om een paar herenschoenen en een paar damesschoenen, die intussen ook geschonken werden aan het museum en nu ook te bezichtigen zijn in de foyer.”