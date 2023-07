Steunactie voor zieke hond Balder levert meer dan 3.000 euro op: “Enorme last die van onze schouders valt”

De crowdfundingsactie om de peperdure operatie van de zieke Australische herdershond Balder te betalen, heeft al meer dan 3.000 euro opgeleverd. “Geld maakt niet gelukkig, maar dankzij die steunactie valt een grote last van onze schouders”, reageert baasje Sarah.

Toen hun Astralische herdershond bloed begon te plassen, trokken zijn baasjes uit Adinkerke bij De Panne met Balder naar de dierenarts. Die dacht aan een blaasontsteking en gaf antibiotica, maar dat bracht geen soelaas.

Na passages bij gespecialiseerde dierenklinieken bleek dat de nier van Balder permanent aan het bloeden is. De enige oplossing? Een peperdure operatie, met een prijskaartje van meer dan 2.000 euro.

Femke Meersman, een vriendin van Balders baasjes, zette dan ook een steunactie op poten om de nodige centen bijeen te krijgen. Want zonder operatie is de hond ten dode opgeschreven…

Kans voor Balder

Met succes, want na enkele dagen leverde die crowdfunding al meer dan 3.000 euro op. “Ik ben er superblij mee”, reageert baasje Sarah Vanderhaeghe. “Geld maakt niet gelukkig, maar dankzij die steunactie valt toch een grote last van onze scouders. Weten dat we het nu financieel zullen aankunnen om Balder een kans te geven op hopelijk volledige genezing…”

“We hebben al duizenden euro’s uitgegeven aan onderzoeken, bloedafnames, echo’s, labokosten enzovoort. Je kan je niet voorstellen hoe duur dat allemaal is! We doen dat met veel liefde, maar het is toch zwaar om te dragen.”

Eind juli

Nu de nodige centen verzameld zijn, is het uitkijken naar de mogelijk levensreddende operatie. “De arts die de operatie zou uitvoeren is de eerste drie weken van juli met vakantie”, weet Sarah.

“Als hij terug is, bekijken we de mogelijkheden en leggen we de datum vast voor de ingrijpende operatie. We kijken natuurlijk enorm uit naar dat moment, zodat we eindelijk actie kunnen ondernemen. We zijn immers elke dag bang dat Balder plots achteruit zou gaan…”