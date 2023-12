Sterretjesweide op elke begraafplaats Groot-Kortemark: “Heel belangrijk voor ouders”

Ouders uit onze gemeente, die hun te vroeg of stil geboren kindje willen herdenken, kunnen voortaan terecht op een sterretjesweide, want sinds eind november is hiervoor op elke begraafplaats in Groot-Kortemark een plaatsje voorzien.

“Een sterretjesweide is bedoeld voor ouders die hun te vroeg of levenloos geboren kindje willen herdenken”, aldus bevoegd schepen Stefaan Vercooren (Zeker 8610).

“Zo wordt het ook voor de ouders die met dergelijk verlies te maken hebben, mogelijk om de as van het overleden kindje uit te strooien of een sterretje te plaatsen als herinnering. Vanzelfsprekend is ook een combinatie van beide opties mogelijk.”

Naamplaatjes

“De gemeente Kortemark geeft de ouders ook de mogelijkheid om gratis een naamplaatje te laten voorzien op de sterretjesweide. Bij de dienst burgerzaken zal er een symbolisch sterrenregister bijgehouden worden. De ouders krijgen dan een document waarop de gegevens van hun kindje vermeld staat.”

“Er is op elke gemeentelijke begraafplaats in de verschillende deelgemeenten een sterretjesweide aangelegd.

In Werken, waar twee begraafplaatsen zijn, werd gekozen voor de nieuwe begraafplaats in de Werkenstraat. Centraal in elke sterretjesweide staat een kunstwerk in cortenstaal, in de vorm van een boom. Het is van de hand van Mike Wittouck uit Kortemark. Hij zorgde voor het ontwerp van het kunstwerk, terwijl de lokale dichter Freddy Vandermeersch elk kunstwerk van een ander, kort gedicht voorzag.

Ik ben als schepen, bevoegd voor de gemeentelijke begraafplaatsen, dan ook tevreden met de aanleg van de sterretjesweides. Deze plaatsen zijn van heel groot belang voor heel wat ouders die hun sterrenkindje moeten missen. De ouders van een stil geboren kindje kunnen hiervan online aangifte doen of kunnen een afspraak maken met de dienst burgerzaken”, besluit Vercooren.