Stephanie Sagaert uit Hooglede doet mee aan paardenrace van 80 km door de sneeuw in Zweden

Stephanie Sagaert heeft een grote liefde voor paarden. Zondag 20 februari beleeft ze een eerste keer een buitenlands avontuur in endurance, in Zweden. “Zowel paard als ruiter moeten hiervoor getraind zijn.”

Stephanie Sagaert (25) kreeg het paardrijden met de paplepel ingegeven. Haar beide grootvaders waren paardenhandelaars, haar vader Jean-Philippe Sagaert zat al op jonge leeftijd in een sulky, haar moeder Sabine Planckaert pikte de draad weer op en rijdt nu weer paard. “Ik vertoef al mijn hele leven tussen de paarden. Als kind droomde ik van mijn eigen Arabische volbloed. Ondertussen hebben we met Florentina Arabians al tien jaar een eigen fokkerij, gericht op show- en sportpaarden”, vertelt Stephanie. “Klanten stelden me voor om aan endurance te doen, omdat dit ideaal was voor jonge paarden. Volledig onbezonnen ben ik daarmee begonnen, als een recreatief ruiter.”

een soort Marathon

Endurance is een tak binnen de paardensport waarin het de bedoeling is om binnen een vastgelegde tijd in buitengebied een bepaalde afstand af te leggen. Het wordt ook wel eens de marathon voor paarden genoemd. “De Arabische volbloeden zijn daar enorm geschikt voor. Zij komen graag buiten en wij hebben vaak jonge paarden. Endurance is ideaal voor hen om daarmee te starten. Het is op veilige locaties en een heel mooie leerschool”, vindt Stephanie.

Het trainen van de paarden doet ze hoofdzakelijk in haar eentje. Ze is ook aangesloten bij de VLAR, de Vlaamse Lange Afstand Ruiters onder leiding van Jan Deprez. “Hij organiseert geregeld trainingen en zo kan je elkaar wat motiveren. Ik wil langs deze weg dan ook iedereen aanmoedigen om kennis te maken met deze mooie sport die voor iedere ruiter toegankelijk is.”

Stephanie heeft haar eigen vaste paarden waarmee ze vooral de grotere afstanden aflegt. “Panthos wordt dit jaar dertien. Een showpaard die onder andere voor schoonheid brons haalde op het EK. Dicky wordt veertien jaar. Een totaal ander paard, met renbloedlijnen. Verder is het ook de bedoeling om met mijn jongste, Faraj, een hengst van zes jaar, in endurance te starten.”

Vasaritten in Rättvik

In 2021 behaalde Stephanie de hoogste score op de Belgian Endurance ranking. Met haar paard Panthos werd ze tweede in de Belgian Cup. De marketingverantwoordelijke bij Vandenabeele, een automaterialenwinkel in Ingelmunster, neemt komend weekend een eerste keer aan een buitenlands avontuur deel. In het Zweedse skigebied Rättvik, centraal gelegen in het Scandinavische land, neemt ze zondag 20 februari deel aan Vasaritten, een wedstrijd van tachtig kilometer door de sneeuw. “Om aan het klimaat te wennen en omdat het wellicht ook veiliger is, heb ik ervoor gekozen om daar een paard uit een trainingsstal te lenen. Via Instagram kwam ik twee jaar geleden in contact met een Zweeds meisje. Zij had daar al vaak aan deel genomen, ze deed haar verhaal en zo geraakte ik geïnteresseerd.”

Omdat het veiliger is, leen ik daar een paard uit een trainingsstal

De temperatuur zou er ongeveer min tien graden zijn. De keuring heeft plaats in een verwarmde piste. De sneeuw zou verder erg zalig aanvoelen voor het paard. “Ondertussen ben ik tachtig kilometer rijden al gewoon. De hoeven van het paard moeten uitgerust zijn met een sneeuwring. Na een lus gereden te hebben, moet het paard met dekens goed warm gehouden worden. Als ruiter zal ik mij met laagjes moeten kleden, want bepaalde delen van mijn lichaam zullen weinig in beweging komen. Het wordt sowieso een unieke ervaring waar ik in de eerste plaats hoop goed aan te komen”, besluit Stephanie.