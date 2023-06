Stephanie (32) en Michaël (37) runnen ’t IJshoorntje en Meester M: “We nemen vooral ook tijd voor onze klanten”

Stephanie Hutsebaut en Michaël Houfflijn





Privé: Stephanie Hutsebaut (32) is afkomstig uit Merendree (Deinze), Michaël Houfflijn (37) uit Anzegem. Ze wonen bij hun zaak in de Stationsstraat 69 in Tielt en zijn de ouders van zoontje Sky (bijna 3 jaar).

Opleiding en loopbaan: Stephanie had al ervaring in de cateringwereld, schoolde zich om tot ambachtelijk ijsmaker en volgde ook een bakkersopleiding. Nu runt ze speciaalzaak ’t IJshoorntje. Michaël is van opleiding loodgieter en lasser, maar is nu aan de slag bij Volvo Trucks Nebim in Zwevegem. Hij helpt ook zijn vrouw in haar zaak en samen zetten ze sinds dit jaar hun schouders onder Mr. M, gespecialiseerd in barbecues.

Vrije tijd: In de zomer is het werken geblazen, in de winter tijd voor een reisje en uitstapjes met de zoon.