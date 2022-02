Stefie (29) ontdekt haar passie met droogbloemencreaties Fleur’Elle: “Niet goedkoop, maar je geniet er heel lang van”

Iemand bedanken of feliciteren? Zeg het eens met droogbloemen. Volgens Stefie Vanleeuwen zijn ze aan een revival bezig als nooit tevoren. De leerkrachte maakt met Fleur’Elle de prachtigste creaties op aanvraag en geeft workshops, zoals begin maart in De Waaiberg in Aarsele.

De coronacrisis bracht de voorbije jaren bij veel mensen hun creatiefste kant naar boven. Bij Stefie (spreek uit als ‘Steefie’) Vanleeuwen uit de Ruiseleedsesteenweg was het niet anders. “Door de onlinelessen vielen de vele verplaatsingen van en naar school weg en aangezien ik al een tijdje een hobby zocht om me creatief te ontspannen en mijn ma wel kaas gegeten heeft van bloemschikken, probeerden we samen eens een droogbloemenkrans te maken. Dat viel goed mee. In zoverre dat ik ook zo’n creatie maakte als geboortecadeau voor een neef en een nicht die ouders werden. Mede door hun positieve reacties besloot ik om een stapje verder te gaan en het als Fleur’Elle te proberen in bijberoep. Met Moederdag vorig jaar is het aantal bestellingen echt ontploft. Ik diende een volledige paasvakantie door te werken om alles tijdig te kunnen afwerken.”

Kreeg je ooit zelf droogbloemen cadeau?

Stefie Vanleeuwen: “Neen, en dat vond ik best spijtig. (lacht) Vroeger hadden ze een wat oubollig karakter, maar door de enorme variatie aan kleuren die tegenwoordig beschikbaar is, hebben ze dat helemaal van zich afgeschud. Een boeketje of een krans met fluo-oranje of fluoroze bloemen: geen probleem. Al schrik ik wel keer op keer van de dure inkoopprijzen.”

Heb je daar een verklaring voor?

“Het productieproces is bijzonder arbeidsintensief: zaaien, oogsten, de bloemen moeten dan een aantal weken in donkere ruimtes drogen om hun kleuren te behouden, vervolgens worden ze geverfd, moeten ze weer drogen en in pakjes worden verdeeld voor de verkoop. Totaal niet de vergelijken met een boeketje tulpen dat je afsnijdt om onmiddellijk op de keukentafel in een vaas te zetten.”

Het voordeel is natuurlijk dat droogbloemen heel erg lang meegaan.

“Helemaal juist. Een mooi boeket verse bloemen kan al snel 30 tot 40 euro kosten, maar binnen de twee weken zijn ze verwelkt. En dat is geen kritiek op floristen. Maar als je droogbloemen een geschikt plaatsje geeft in huis, gaan ze niet snel vervagen.”

Gouden tip: zet droogbloemen nooit in de zon of in vochtige ruimtes

Geef ons eens een paar tips.

“Zet ze vooral niet in de zon, want zo trekken hun kleuren af, of in vochtige ruimtes, want dan gaan ze hangen. Wie pampaspluimen in huis heeft, spuit die best eens in met haarlak. Ik doe dat een keer per jaar en dan verliezen ze niks van hun – euh – pluimen.”

Op de Facebookpagina van Fleur’Elle las ik dat je op zoek bent naar locaties om workshops te geven.

“Ja, omdat ik daar thuis de ruimte niet voor heb en omdat het een leuke verjaardag, vrijgezellenfeestje of leuke namiddag tout court kan opleveren. Die oproep leverde een pak respons op. Op 26 februari houd ik een workshop in het zaaltje van De Ponte. Met 18 personen ben ik al helemaal volgeboekt. Inmiddels legden we ook een workshop vast op donderdagavond 3 maart in De Waaiberg in Aarsele. De inschrijvingen lopen zo vlot dat ik samen met uitbaatster Senta Verwilst heb beslist om ’s namiddags een extra workshop in te lassen. Deelnameprijs is 45 euro of 55 euro voor wie een hoepel op voet wenst.”

Wie het creëren liever aan jou overlaat, kan ook bij Fleur’Elle terecht?

“Inderdaad. Voor amper 14 euro heb je al een vaasje met droogbloemen in. Een leuke cadeautip. Evengoed maak ik geboortehoepels waarnaast doopsuiker kan worden uitgestald, kransen voor communies en noem maar op. Sinds kort heb ik ook een eigen cadeaubon. Belangrijk om weten is dat ik niet beschik over een winkel en geen voorraad droogbloemen heb liggen. Dat maakt dat ik volledig op maat van de klant werk.”

Alsof dat nog niet genoeg is, ben je ook bezig met fotografie.

“Vooral portretfotografie, zwangerschapsshoots en newbornreportages. Dat laatste vind ik erg verslavend, omdat het zulke schattige beelden oplevert. Vroeger was ik geregeld zelf model voor fotoshoots. Een tiental jaar liep ik De Modeloper in opdracht van Boetiek Artimi. Zelf mooie foto’s kunnen maken, leek me ook wel iets. Ik haalde bijna al mijn kennis uit boeken en internetfilmpjes, al schoolde ik me afgelopen zomer in Den Haag nog bij in de newbornfotografie.”

Is de werkweek voor jou wel lang genoeg?

“Mijn schoolwerk laat ik alleszins niet onder mijn bijberoepen lijden. Op woensdagnamiddag ben ik thuis en werk ik tot in de late uurtjes voor Fleur’Elle. Ook op zaterdagochtend ben ik geregeld in de weer. Als ik ’s morgens op school toekom, ben ik vaak al in alle vroegte naar de groothandel gereden.”

Je steekt ook als leerkrachte graag de handen uit de mouwen, want je bent leerkrachte techniek. Nochtans een typische mannenjob, niet?

“Je bent niet de enige die dat denkt. (lacht) Ik herinner me dat we indertijd met meer mannen aan de opleiding begonnen, maar dat er wel meer vrouwelijke leerkrachten afstudeerden in die richting. Ik vind het een jammere evolutie dat er in dat vak meer en meer theorie dient gegeven te worden. Dat geldt ook voor de richtingen die echte vakmannen moeten opleveren, terwijl iedereen toch echt een stielman in huis wil die bedreven is in zijn werk?”