Steenstraat in Brugge razend populair: 0,0 procent leegstand en tweede meest bezochte straat van Vlaanderen

Schepen van Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) pakt met erg sterke cijfers uit over het Brugse winkelgebied. “De Steenstraat kent 0 procent leegstand en laat enkel De Meir voorgaan als meest bezochte winkelstraat. Ook de leegstand in de gehele binnenstad is gevoelig gezakt”, klinkt het.

Steenstraat absolute uitblinker

De Brugse winkelstraten zijn bijzonder in trek bij investeerders, winkeliers én dus ook bij het shoppingpubliek. En dat dankzij de inspanningen van de dienst Werk en Ondernemen, het bijhorende Centrummanagement en initiatieven van De Republiek zoals Modulair. Die boodschap wil schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) meegeven. Die claim kan ook met cijfers onderbouwd worden. “De grootste winkelstraat van Brugge, de Steenstraat, kent momenteel geen enkel leegstaand handelspand”, stelt Annys. “In 2023 openden onder meer Paper & Tea, Nike, Izy Coffee, Intisimi, Manfield en Pink Gellac er de deuren. En met een gemiddelde van 945.000 passanten per maand in 2023 moet de straat enkel De Meir in Antwerpen laten voorgaan als populairste winkelstraat.”

Opmerkelijk: de Zuidzandstraat, die nochtans in het verlengde ligt van de Steenstraat, kent met 17,78 procent een pak meer leegstand. “We gaan ervan uit dat dit komt omdat in het stuk tussen ‘t Zand en de kathedraal een pak minder toeristen lopen”, denkt Annys. “Nu kunnen we daar gericht op werken door te proberen de looplijnen van toeristen te beïnvloeden.”

De Geldmuntstraat kent een leegstand van 5,26 procent en in de aansluitende Noordzandstraat staan 4,76 procent van de panden leeg. In de gehele binnenstad was er eind vorig jaar een leegstand van 6,68 procent terwijl dat een jaar eerder nog 7,5 procent was.

Modulair

Wat de huurprijzen betreft blijkt Brugge zeker niet de duurste te zijn. In de Steenstraat bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² per jaar 900 euro, terwijl dat in de Veldstraat in Gent 1.450 euro is en op de Meir in Antwerpen 1.650 euro. Pablo Annys wijst ook op de werking van Modulair waarbij aanbieders en zoekers van handelspanden met elkaar in contact gebracht worden. “Sinds de start in september vorig jaar waren er een honderdtal contacten. Van de 87 die ruimte zochten, zijn er intussen 28 matches gerealiseerd met handelspanden.”