Stationsshop Leona van Gani Latifi is na 20 jaar begrip in Tielt: “Ik ben dankbaar voor de kansen die ik kreeg”

Na 20 jaar in de stationsshop is haast elke Tieltenaar al eens langs geweest bij Gani Latifi. De immer vriendelijke en goedlachse uitbater ontvangt je met een brede smile en blinkende ogen. De familie Latifi burgerde zich in al die jaren goed in in de stad. “Maar ik ben vooral dankbaar voor de manier waarop we hier ontvangen zijn.”

Een interview met Gani Latifi past perfect in deze reeks, maar hij is vaak nogal wat terughoudend in zijn antwoorden. De reden is simpel. Hij vluchtte voor de miserie in zijn land. “En die wil ik niet meebrengen naar hier.”

De vrees zit er duidelijk nog altijd wat in. In 1992 verliet Gani Latifi Kosovo waar hij als Albanees woonde. “Ik moest er vertrekken, op gevaar van eigen leven”, zegt Gani terwijl hij de ingewikkelde geschiedenis van zijn land uit de doeken doet. Kosovo maakte ook deel uit van Groot-Albanië. Maar de Balkanoorlogen zorgden ervoor dat er heel wat aparte staten kwamen en dat geweld er dagelijkse kost was.

Maar Gani koos eieren voor zijn geld en besloot een nieuwe toekomst te zoeken en vond die in België. “Ik ben er dus letterlijk weggelopen voor de miserie. Ik was er bedreigd. Ik had er vijf winkels, maar die heb ik achter gelaten. Maar ik wou hier de mensen in Tielt niet tot last zijn, ik heb nooit een dag gestempeld of steun aan het OCMW gevraagd. In het begin deed ik seizoensarbeid bij de boeren, later ging ik in de fabriek aan de slag. Ik was al content dat ik mocht blijven.”

Wanneer startte je in de stationsshop?

“Dat moet nu ongeveer 20 jaar geleden zijn. Dit pand stond een tijdje leeg, daarvoor was er een Belgacom-winkel. Maar de ligging is uitstekend, vlakbij het station en met voldoende parking.”

Veel Tieltenaars vragen zich allicht af van waar de naam Leona komt.

“Ik heb de zaak vernoemd naar mijn oudste dochter. Ik ben ook een familieman. En speciaal voor mijn gezin is de zaak hier op zaterdag gesloten, dan kan ik bij hen zijn. Op zondag ben ik wel open.”

Je bent niet de enige Latifi-telg in Tielt.

“Ook mijn broer verhuisde naar hier, ondertussen heeft hij natuurlijk ook al kinderen. Mijn neefje Hamdi zit overigens in de gemeenteraad. Nog eens een bewijs dat wij ons hier graag integreren.”

Woont er nog familie in Kosovo?

“Nog een broer en een zus. Terugkeren was tot nu toe eigenlijk nog geen optie, maar daar is nu verandering in gekomen. We zouden er al eens op vakantie kunnen gaan, zij mochten al langer naar hier komen. Maar ik blijf zeker in Tielt.” (lacht)

Denk je nog vaak aan Kosovo?

(toont een filmpje) “Kijk eens wat een prachtig land dat dat is. Die natuur is onbeschrijfelijk mooi. Maar Kosovo is een rijk land, er is goud, diamant, ertsen,… Het is ook daarom dat er zo hard om gevochten wordt. Maar nu is de rust in de regio daar min of meer teruggekeerd, met dank aan de steun van Europa en de Verenigde Staten. Hopelijk blijft het zo.”

“We kregen hier de kans om ons leven op te bouwen”

Het assortiment in je winkel is vrij divers?

“We hebben hier van alles. Mensen komen hier binnen om sigaretten, een drankje of snoep. Je kunt hier ook op de Lotto spelen. Ook wenskaarten behoren tot ons aanbod. Ik zorg altijd voor een goede ontvangst, dat vind ik belangrijk. De mensen zijn hier vriendelijk voor mij, dus ben ik dat ook voor hen.”

In tegenstelling tot andere stationswinkels verkoop je hier ook heel wat voedingswaren.

“We hebben de traditionele producten van een voedingswinkel, zoals wat groenten en fruit, maar ook algemene voeding. We verkopen ook wijn en sterke dranken. Maar ook specifieke producten uit de Balkan. Zaken die je enkel hier kan vinden, bedoeld ook voor mensen uit de streek die hier wonen. Ja, er komt daar toch wat volk op af.”

De ligging pal naast het station zorgt voor extra volk?

“Zeker, als een trein arriveert of voor hij vertrekt, kan het hier best wel drukker zijn. De jonge gasten komen dan nog snel een Red Bull kopen of zo. Omdat ik ook op zondag open ben, komen mensen hier snel kleine boodschappen doen.”

Voel je je ondertussen na 30 jaar een echte Tieltenaar?

“Zeker en vast. Ik hou van de mensen hier en zij respecteren mij. Winkels open houden zit al 200 jaar in mijn familie, het is best veel werken, maar ik doe het heel graag. En hopelijk kunnen we dat nog een tijdje blijven doen.”

Veel succes!

“Dank u. Ik ben iedereen zo dankbaar. De Tieltenaars, de West-Vlamingen, de Belgen… Mijn klanten die hier komen. We hebben hier ons leven opnieuw kunnen uitbouwen.”