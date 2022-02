Start van bouw nieuw cultuurhuis gepland voor september 2023: Eén gebouw voor cultuur én ontmoeting

Dinsdagavond 15 februari werden tijdens de gemeenteraad in ’t JOC de plannen voorgesteld voor het nieuwe cultuurhuis. De nieuwbouw zal beschikken over een tribune voor 300 personen of 600 staanplaatsen en een kleinere zaal van 100 bezoekers. Het project werd toegewezen aan blidt. architecten uit Roeselare. De raming bedraagt 5.378.000 euro, zonder btw en studiekosten. In september 2023 zou de eerste steen moeten worden gelegd.

Het nieuwe cultuurhuis komt in de Oostrozebekestraat, vlakbij de centrumparking. Centraal komt de foyer, het kloppend hart dat verbonden is met de andere ruimtes.

“Op het gelijkvloers vind je twee volledig uitgeruste polyvalente zalen. Een grote zaal met ongeveer 300 zitplaatsen of 600 staanplaatsen en een uitschuifbare zittribune. En een kleine zaal met zo’n 100 zitplaatsen en diverse opstelmogelijkheden”, vertelt schepen van Jeugd en Evenementen Trui Lambrecht.

“Zo zijn beide zalen bruikbaar voor allerlei activiteiten zoals een optreden, kleine fuif, voorstelling of barbecue van een vereniging. De logistieke bediening gebeurt vanuit een achterliggende verbindingsgang die de bergingen, keuken en barruimtes flexibel aan elkaar koppelt.”

Genieten van het groen

Naast de foyer bevindt zich het leescafé. Een leuke locatie waar je als bezoeker de krant kan lezen, een babbeltje slaat met andere bezoekers, enz. Op de eerste verdieping komt een hedendaagse bibliotheek. Een verzamelplaats van boeken en tijdschriften, maar ook een locatie om elkaar te ontmoeten en informatie te delen via lezingen, workshops…. Er komt ook een ‘Open bib+’: een bibliotheek met brede openingsuren, waar je dankzij een technisch systeem ook terechtkan als er geen personeel aanwezig is.

De huidige bibliotheek wordt verkocht, ’t JOC niet

Volgens Jonas Van de Walle van ‘blidt. architecten’ is de inplanting van het gebouw volledig gericht om zoveel mogelijk te kunnen genieten van het groen in de omgeving. “Vanuit verschillende ruimtes zal je een prachtig uitzicht hebben op het kasteelpark. Het gebouw integreert helemaal in de omgeving. Zo sluit de bakstenen gevel mooi aan bij de kleiklinkers van het marktplein en de centrumparking.”

“Bij de omgevingsaanleg ligt de nadruk op de groene vervlechting met het kasteelpark. Belangrijk zijn ook de buurtbewoners en het lawaai. Het gebouw wordt heel goed geïsoleerd. Er is een sas voorzien naar de fuifzaal, waar eveneens het sanitair is. Op die manier moet niemand de zaal van de optredens verlaten en blijft het geluid in het sas.”

Cultuurfabriek

Het is de bedoeling om in september 2023 met de bouwwerken te starten. Ondertussen tekenen de architecten het bouwplan verder uit en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Op het terrein zelf zijn de afbraakwerken bezig en starten in de loop van dit jaar de bodemsaneringswerken.

“De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat sluit aan op het aanbod van het cultuurhuis. Deze locatie krijgt nog deze legislatuur een facelift met een betere toegankelijkheid, voldoende opbergruimte, enz.”, besluit Trui. “Na de opening van het cultuurhuis wil het bestuur de gebouwen van de huidige bibliotheek verkopen. Het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat verkopen we niet.”

Na de voorstelling had de oppositie maar een beperkt aantal vragen. Bart Buyse (CD&V) wilde weten of er een lift was. Enigo Vandendriessche (Vooruit) informeerde of er voorzien is dat er ook catering gegeven kan worden indien er iets te doen is.