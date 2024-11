‘Stars on Stage’ bij harmonie Kunst Veredelt

Op zondag 1 december organiseert de koninklijke harmonie Kunst Veredelt om 11 uur een aperitiefconcert in De cultuurfabriek in de Kortrijkstraat. Het thema is ‘Stars on Stage’.

De koninklijke harmonie Kunst Veredelt heeft heel wat muzikale leden en dus ook heel wat muzikale talenten in haar midden. Tijdens ‘Stars on Stage’ mogen diverse muzikanten uit eigen rangen, onder begeleiding van de harmonie, een solowerk brengen.

Zangeres Ine Byttebier brengt ‘Amy Winehouse Tribute’. Milan Houtekier (zang) focust zich op ‘Frank Sinatra Classics’. Dieter Meyfroidt (bugel) speelt ‘Solo Bossa’. Jurgen Vergote (bastuba) brengt ‘Action Sonata for Tuba and Band’ en Thomas Devriese (gitaar) ‘Baker Street’.

Tuur Dumoulin (sax) verklankt ook ‘Baker Street’. Verder krijgen de aanwezigen nog andere werken te horen, zoals ‘Flyn’, To The Skies’, ‘Showdown for Band’, ‘Troll Dance’, ‘The Bare Necessities’, ‘Crunchy Granola Suite’,.

Winnares ‘t Kelegat

Sinds 2019 woont Ine in Gent, maar toch komt ze nog iedere week naar Ingelmunster om te repeteren bij Kunst Veredelt. Als kind speelde ze klarinet in de muziekschool, later bij de harmonie. Vanaf haar zestiende volgde ze twee jaar zangles in de muziekschool. Ze stopte ermee omdat ze naar de universiteit trok en op kot ging wonen.

Heel wat van haar familieleden zijn actief bij Kunst Veredelt. Dit jaar won Ine nog een zangwedstrijd in ‘t Kelegat in Kortrijk. Kunst Veredelt is heel blij dat ook Ine op het podium zal staan in De Cultuurfabriek.

Dit jaar geen pannenkoekenverkoop

Dit jaar is er uitzonderlijk geen pannenkoekenverkoop. Op 19 januari is er een nieuwjaarsreceptie, waar de nieuwe huisstijl van de harmonie zal worden voorgesteld. Het jeugdorkest ‘De Speelveugels’ krijgt dan ook een nieuwe naam en de drumband een nieuw logo. Op 12 april staat het concert in de Evenementenhal gepland. Het wordt een concert in de Keltische sfeer.

‘Stars on Stage’: een ticket kost 15 euro, kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Tickets zijn te verkrijgen via de muzikanten of via tickets@kunst-veredelt.be.