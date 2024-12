Stand-up comedian Mohsin Abbas over frietjes, zijn show en De Slimste Mens ter Wereld

Mohsin Abbas, het is een naam die tegenwoordig overal terugkomt. De Oostendenaar zit momenteel in de finale – met dank aan Simon Mignolet – van De Slimste Mens ter Wereld. Daar liet hij voor de finaleweek ontvallen dat hij vorig jaar 228 keer frietjes at in 2023. Wij waren erbij in zijn vaste frituur toen hij dat record dit jaar evenaarde. “Mijn vrouw en ik zijn allebei niet de beste koks en dus eet ik vaak frietjes”, zegt Mohsin.

Momenteel toert Mohsin Abbas door Vlaanderen met zijn debuutshow ‘Moh?!’, maar hij zit ook in de finale van De Slimste Mens ter Wereld en dat legt hem niet bepaald windeieren. Meer nog: Hij heeft 37 shows ondertussen uitverkocht en er werden 18 shows toegevoegd aan de toer. Of hoe De Slimste Mens ter Wereld een boost heeft gegeven aan zijn carrière als stand-up comedian. Mohsin Abbas is hot en dan hebben we het niet over pikante Pakistaanse gerechten. Mohsin heeft immers Pakistaanse root, maar werd geboren in Vilvoorde. Al snel verhuisde hij met zijn ouders naar de kust, Oostende is sinds zijn jeugdjaren zijn thuishaven. Vandaar ook zijn sappig Oostends dialect.

De Slimste Mens

Tijdens een aflevering van De Slimste Mens ter Wereld liet de Oostendenaar vallen dat de dokter ooit tegen zijn mama zei dat ze hem moest laten eten wat hij wil. Sindsdien eet hij frieten. “Vorig jaar waren er 365 dagen, ik heb 228 keer frieten gegeten”, zo zei Mohsin tijdens het programma. Meteen een reden om samen met Mohsin frietjes te gaan eten in zijn favoriete frituur: Frietmomentje in de Oostendse Vuurtorenwijk. Zijn bestelling? En visbrochette, een kalkoenbrochette en frietjes.

228ste keer frietjes

“Soms neem ik ook een burger, maar frietjes moeten er altijd bij”, vertelt Moshin terwijl hij zijn bestelling afrekent. “Het is vandaag trouwens de 228ste keer dat ik frieten eet dit jaar. Dat betekent dat ik het record van vorig jaar zal verbreken. Het is mij niet om het verbreken van records te doen, maar ik hou het wel bij in een lijstje in mijn notities. (lacht) Oktober was dit jaar mijn topmaand met 26 keer frietjes.”

Over hoe hij het er uiteindelijk vanaf brengt in de finale, mag Mohsin nog niets verklappen. Maar De Slimste Mens ter Wereld heeft er wel voor gezorgd dat iedereen hem nu herkent. In de frituur wordt hij om de haverklap aangesproken, al vertoeft hij natuurlijk wel in zijn eigen buurt. “Maar ik merk wel dat ik nergens meer kan komen of ik krijg schouderklopjes met de boodschap dat ik het goed gedaan heb”, zegt hij. “Ik wist dat het programma druk bekeken werd, maar het effect is groter dan verwacht.”

Of die frietjes geen effect hebben op zijn lichaam, vragen we terloops. “Pakistaans metabolisme, hé”, zegt hij lachend. “Ik ken geen dikke Pakistanen. Ik was laatst bij de dokter en heb alles laten testen. Uit dat onderzoek bleek dat ik perfect gezond ben. Of ik daar later de gevolgen niet van zal ondervinden? Vermoedelijk wel, maar ik leef nu. En voorlopig gaat alles goed.”

Zaalshow

In zijn zaalshow vertelt Mohsin over de dingen des levens, zijn leven. Over zijn jeugd aan de zee, zijn wilde jaren als student, maar ook over zijn Pakistaanse roots. “Je mag aannemen dat 95 procent van wat ik vertel in mijn show, ook echt is”, duidt Mohsin. “Ik vertrek altijd vanuit een bepaalde dualiteit: Vlaams versus Pakistaans. Mijn West-Vlaams accent is niet weg te stoppen, maar ik doe ook een Pakistaans accent na. Ik wil dat cliché wat doorbreken. Oke, mijn vader had dan wel een nachtwinkel (lacht), maar we vieren evengoed Kerstmis thuis. Ik wil vooral mensen laten lachen als ze naar mijn show komen en daar slaag ik wel in, zo blijkt nu. Mijn grote voorbeeld? Eddie Murphy. Ooit zag ik een show van hem en dat heeft me altijd blijven fascineren.”

De tijden dat Mohsin voor twaalf man en een paardenkop speelde, zijn voorbij. “Maar ik vergeet die tijd niet. Ik speel nu in grote zalen, maar ik was minstens even blij toen ik dat voor een kleiner publiek mocht doen. Ik doe ook alles zelf, he. Ik ben stand-up comedian, maar ook manager, boeker, marketeer en pr-verantwoordelijke. Of ik dat zal blijven doen? Ik stop in januari met mijn vaste job (Mohsin werkt als marketingmanager bij Flanders Investment & Trade, red.) om mij op mijn carrière als stand-up comedian te concentreren. Dan zal er veel meer tijd zijn voor het administratieve werk”, aldus de komiek.

Toekomst

Of Mohsin al even vooruit wil blikken op de toekomst? “Mijn huidige show speel ik al minstens tot 2026. Ik wil eindigen in mijn thuisstad, in het Oostendse Kursaal. In september 2026 is de nieuwe zaal volledig verbouwd en daar wil ik dan staan. Maar ik heb nog dromen: het Sportpaleis bijvoorbeeld. Of ik niet te hard van stapel loop? Ook dit was ooit een droom en kijk nu. Ik weet wel dat er nu een hype rond Mohsin Abbas is en dat dat minder zal worden. Maar niets is onbereikbaar als je er zelf in gelooft. Ik heb heel veel te danken aan Romy, mijn vrouw. Ze kocht ooit een krot en zij heeft er een mooie woning van gemaakt. Zo maak ik die vergelijking. We zijn nu 13jaar samen, we waren nog studenten toen we elkaar leerden kennen. Wisten wij veel. Maar ik heb hier hard voor gewerkt en dus geniet ik nu stiekem wel een beetje”, besluit de man die nog steeds kans maakt om de finale van De Slimste Mens ter Wereld te halen.