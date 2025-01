Staf (12) breekt schoolrecord door… 200 cijfers uit het hoofd te leren: “Mijn jongere broer zal het willen breken”

Een week en twee dagen had Staf Daels (12) nodig om 200 cijfers uit het hoofd te leren. Het getal pi bestaat uit een willekeurige reeks van cijfers en loopt oneindig door. Met zijn prestatie breekt Staf het schoolrecord van SPWe basis.

3,1415. Daar stopt het voor de meesten. Het getal pi heeft iets mysterieus. Het heeft iets te maken met cirkels en oneindigheid. Zelfs voor de niet-wiskundigen onder ons spreekt het tot de verbeelding. Bollebozen kennen pi tot honderd cijfers na de komma, computers doen er weken over maar komen dan tot triljoenen decimalen, een triljoen is een 1 met 18 nullen. En dan nog is het einde van pi niet in zicht.

SPWe basis organiseert jaarlijks de grote ‘Pi-wedstrijd’. De leerlingen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk cijfers na de komma uit het hoofd te leren, en die ook daadwerkelijk op te zeggen. De opdracht is huiswerk, wie van een uitdaging houdt heeft er dagenlang werk mee. Staf Daels, net 12 jaar geworden, houdt wel van een uitdaging. Dus ging hij aan de slag met het getal pi.

Stressbestendig

“Juf Greet en juf Fleur daagden de leerlingen van het zesde leerjaar uit om zoveel mogelijk cijfers uit het hoofd te leren”, zegt Staf. “Mijn techniek bestond erin dat ik telkens twee cijfers extra leerde. Zo werd mijn rij langer en langer. Finaal moesten we op een podium de cijfers opzeggen, terwijl de andere leerlingen konden meevolgen op een groot bord.”

Staf begon met 3,14 waarna nog 198 cijfers volgden. Een schoolrecord, nooit deed een SPWe-leerling beter. Staf was ook stressbestendig, zo blijkt. “Line Degrande kende er ook 200”, vertelt hij. “Thuis liep alles goed, maar op het podium raakte ze niet verder. En Guillaume Cuvelier kende er ook meer dan honderd”, laat hij zijn klasgenoten meedelen in de roem.

Volgend jaar zet Staf de stap naar het secundair onderwijs. Als krak in wiskunde lijkt de studiekeuze al voorbestemd. “Liever zou ik biologie studeren”, aldus Staf. “Ik ben geïnteresseerd in dieren en planten. Ik ben wel trots op mijn prestatie en hoop dat het schoolrecord nog een tijdje standhoudt. Hoewel, ik denk dat mijn jongere broer Briek supergemotiveerd zal zijn om het te breken.”