Stadsbestuur Torhout ontvangt het label ‘Sportbedrijf 2024-2025’

Voor de tweede maal mocht het stadsbestuur dankzij de stedelijke sportdienst het label ‘Sportbedrijf’ in ontvangst nemen, dit keer voor 2024-2025.

Elk jaar beloont Sport Vlaanderen de ondernemingen en gemeentebesturen die investeren in de gezondheid van hun werknemers door in te zetten op sport en beweging. Onder de noemer Sport@work worden in Torhout diverse activiteiten voorzien voor het personeel. Zo kan er geregeld op donderdag tijdens de middagpauze gratis gezwommen worden. Ook andere sporten worden aangeboden, zoals pickleball, padel en basketbal. Op de foto een delegatie van de sportdienst met de schepenen Joost Cuvelier en Ine Debruyne.

(JS)