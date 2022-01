Stadsbestuur Izegem schenkt noodhulp aan Filipijnen

Op advies van de Noord-Zuidraad geeft stad Izegem 2.000 euro noodhulp aan een project in de Filipijnen. “Het land werd eind vorig jaar bijzonder zwaar getroffen door een tyfoon”, zegt schepen van Noord-Zuidbeleid Kurt Himpe.

“De tyfoon raasde met een verwoestende kracht en liet een spoor van vernieling achter. Ook een dorpje waar SOS Filipijnen van Izegemnaar Bjorn Horré – samen met Amor Quingking en Katelijn Herreman – actief is, deelde in de klappen. Heel wat gezinnen zitten er zonder onderdak en er is grote nood aan voedsel, drinkbaar water, medicijnen… SOS Filipijnen is onmiddellijk gestart met het verdelen van rijst, water en hygiënische producten”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Met een deel van het nieuwe budget 2022 spelen we dus direct in om een noodsituatie te ondersteunen”, besluit voorzitter van de Noord-Zuidraad Philippe Groenweghe.