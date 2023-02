Stadsbestuur deelt 178 straatnaamborden uit

178 inwoners mochten maandagavond in het stadhuis aanschuiven om een oud straatnaambord van hun straat te komen afhalen.

In maart 2018 begon de stad alle straatnaamborden te vernieuwen naar anologie met de nieuwe huisstijl van de stad. De inwoners konden zich registreren om in aanmerking te komen om één van de bordjes te krijgen als aandenken. De nieuwe lichting gelukkigen waren niet de eerste. Eerder deelde de stad ook al honderden straatnaamborden uit. Ook Jelting Debrock (foot) mocht een straatnaambordje van de Zandvoordestraat in ontvangst nemen uit handen van schepen Bjorn Anseeuw (N-VA).

(PM)