Stadsarchief van Diksmuide mag dertig kaarsjes uitblazen

In de zomer van 1994 werd het stadsarchief opgericht. Naar aanleiding van dit 30-jarige jubileum opent deze week de tentoonstelling Geschiedenis in Handbereik: 30 Jaar stadsarchief Diksmuide, een tentoonstelling die de rijke geschiedenis van onze stad tot leven brengt.

Van middeleeuwse documenten tot kunstwerken, de tentoonstelling biedt een fascinerende reis door het verleden van Diksmuide. De expo vormt het startpunt van een reeks erfgoedactiviteiten waarmee deze bijzondere verjaardag in de kijker wordt gezet.

De tentoonstelling Geschiedenis in Handbereik is open tot eind 2025 en is van maandag tot zaterdag gratis te bezoeken tussen 10 en 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur in de Verhalenkelder (trap inkomhal Toerisme Diksmuide, Grote Markt 6).

