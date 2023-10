Staden verwelkomt nieuwe inwoners

De gemeente ontving 31 nieuwe inwoners in het AC/DC. “De ontvangst van onze nieuwe inwoners is geëvolueerd naar een soort after work”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) uit.

“We verwelkomen hen op een weekavond. Ze kunnen bij een hapje en een drankje kennismaken met elkaar en met de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden. We vertonen op de ontvangst een film die onze gemeente voorstelt. Daarnaast is er ook wat uitleg rond het AC/DC, ons administratief centrum en dienstencentrum, en staat er ook een rondleiding achter de schermen in het AC/DC gepland. We zouden uiteraard ook alle uitleg via digitale weg kunnen doen, maar we staan erop om persoonlijk contact met onze nieuwe inwoners te hebben.” (BCH/foto JCR)