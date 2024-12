Stad Wervik beloont zes scholen voor hun deelname aan Operatie Proper: “Samen het verschil maken”

De stad Wervik beloonde zes scholen met een cheque voor hun inspanningen voor de Operatie Proper, een actie van Mooimakers waarbij scholen aangemoedigd worden om in de klas, op de speelplaats en in de omgeving van de school aandacht te hebben voor duurzame acties inzake netheid en afval.

De scholen engageren zich om het hele schooljaar lang maandelijks educatieve acties te organiseren rond afval, sortering en sensibilisering. Met dit beloningssysteem zetten ze leerlingen en jongeren aan om samen een propere leefomgeving te creëren.

Vlaanderen beloont de scholen met een jaarlijkse financiële stimulans tot maximum 900 euro. Scholen en jeugdverenigingen krijgen ook ondersteuning in de vorm van opruimmateriaal en educatieve pakketten. “In Wervik zien we opnieuw prachtige resultaten en een sterke inzet van onze deelnemende scholen”, zegt schepen van Milieu Bercy Slegers (cd&v). “Alle scholen die deelnamen in 2023-2024 nemen opnieuw deel dit schooljaar. Er is één nieuwe school die zich heeft ingeschreven voor dit schooljaar, namelijk Futura in de Speldenstraat. We willen alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders van harte bedanken voor hun volgehouden inzet. Dankzij hun werk blijft onze stad netjes en leefbaar. Wij zijn trots op het engagement dat onze scholen en jeugd tonen om samen een verschil te maken.”

Cheque

Volgende scholen mochten hun cheque in ontvangst nemen: Sint-Jozefscollege 875 euro, Graankorrel Geluwe kleuter 775 euro en lager 725 euro, Graankorrel Kruiseke 850 euro, Futura Geluwe 550 euro, Futura Hellestraat 775 euro en Sint-Jorisschool Geluwe 800 euro.

Aan de directie van vrije basisschool De Graankorrel Geluwe werden de cheques eerder al overhandigd door burgemeester Youro Casier (Vooruit) tijdens de opening van de vernieuwde speelplaats.