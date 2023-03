Stad verkoopt pand in Vaartstraat waar ooit plannen waren om jongeren op te vangen

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn maandagavond werd de verkoop goedgekeurd van een pand in de Vaartstraat op het Hazegras.

Vooruit vond het jammer dat het pand, dat ooit bedoeld was om kwetsbare jongeren op te vangen eens ze 18 jaar werden en niet meer terecht kunnen in de bijzondere jeugdzorg, verkocht werd. Volgens schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor stadsgebouwen, klopt dit echter niet. “Het pand werd in 1999 aangekocht en deed even dienst als sociale woning. Daarna stond het lange tijd leeg. Er werd ooit een plan aangekondigd om hier jongeren op te vangen door de vorige OCMW-voorzitter, maar er werden nooit stappen gezet om dat ook te realiseren. Dat pand werd daar ook niet voor aangekocht.”

Volgens schepen Natacha Waldmann (Groen) werd het project in 2016 aangekondigd, maar nooit uitgevoerd in de vorige legislatuur. “We laten de jongeren echter niet in de steek. We startten een dagbestedingsproject, dat bouwt op de noden die vandaag ervaren worden in de jeugdzorg. In het voorjaar start ook een burgerinitiatief in Eernegem waarin we partner zullen zijn. Daarnaast is er ook een samenwerking met het JAC voor jongeren in dakloosheid.”

John Crombez (Vooruit) zei dat er wel degelijk lang gewerkt was aan het project en dat er nog altijd nood is aan een opvang en huisvestingsproject voor precaire jongeren die 18 geworden zijn.