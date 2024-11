Stad Tielt organiseert maar liefst vier nieuwjaarsrecepties in januari

Traditioneel organiseert het stadsbestuur op de eerste zondag van het jaar op de Markt een nieuwjaarsdrink voor alle inwoners. Die staat gepland op 5 januari op de Markt, maar opvallend is dat de stad dit keer ook in elke deelgemeente een aparte drink organiseert. Ook in Meulebeke.

Dat laatste is opmerkelijk, want het huidige gemeentebestuur van Meulebeke liet eerder deze week weten dat zij in de plaats van een nieuwjaarsreceptie een eindejaarsdrink organiseren in OC Vondel op 29 december. Na de wissel van de macht, op zondag 12 januari, trekt het nieuwe stadsbestuur van de fusiestad echter opnieuw de schuimwijn open in OC Vondel in Meulebeke. Door de fusie krijgen de Meulebekenaars dus twee recepties in eigen dorp. Op vrijdag 17 januari is Schuiferskapelle (Club 77 vanaf 19 uur) aan de beurt, op zondag 19 januari kunnen Aarselenaars terecht in het OC vanaf 11 uur en op vrijdag 24 januari kan je het glas heffen op het nieuwe jaar in het OC van Kanegem vanaf 19 uur.

De traditionele nieuwjaarsreceptie aan de Hallentoren in Tielt op 5 januari vindt plaats tussen 11 en 13 uur. Vanuit alle deelgemeenten (ook uit Meulebeke) worden gratis bussen ingelegd. De bussen vertrekken om 10.30 uur aan de kerk van Aarsele en om 10.45 uur aan de kerk van Kanegem en Schuiferskapelle. Meulebekenaars die graag drie keer getrakteerd worden kunnen om 10.45 uur een bus nemen in de Ter Borchtlaan. (SV)