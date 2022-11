Stad stelt ontwerper en aannemer Het Pand in gebreke over onstabiele vloer

Het stadsbestuur heeft de aannemer en de ontwerper van het vernieuwde winkelcentrum Het Pand in gebreke gesteld wegens problemen met de vloer. Enkele mensen kwamen al ten val omdat de tegels los liggen.

Sinds de heropeningsweekend van Het Pand eind augustus is er één gespreksonderwerp in verband met het vernieuwde winkelcentrum: de vloertegels die op bepaalde plaatsen niet stevig vast liggen en de kleine hoogteverschillen tussen de tegels. Dat heeft te maken met de constructie: de tegels zweven – met behulp van afregelbare voetjes – boven de ondergrond, zodat bijvoorbeeld het regenwater eronder vlot weg kan.

Alleen heeft dat gevolgen voor de veiligheid van de shoppers en bezoekers van Het Pand, want het stadsbestuur ontving al vier meldingen binnen van mensen die gevallen zijn. Eén persoon bezeerde zich daarbij, waardoor er ook een verzekeringsdossier geopend werd. Bovendien kwamen er al tientallen spontane meldingen binnen over de kwestie en zakte een vrachtwagen – die daar niet mocht rijden – na amper een week door de nieuwe vloer.

Aangetekende brief

Op de gemeenteraad van vorige week dinsdag stelden zowel oppositieraadslid Patrick Desmet (Vlaams Belang) als Sven Goethals van de CD&V-meerderheid vragen over de situatie. “Blijkbaar is het zo dat er enkele mensen zouden gevallen zijn of gestruikeld omdat de betontegels op bepaalde plaatsen niet correct werden gelegd of omdat ze niet zouden vastliggen. Dit zou toch niet mogen in een volledig vernieuwd winkelcentrum”, zei Goethals.

Enkele mensen zijn al gevallen of gestruikeld over de tegels, dat zou toch niet mogen – Gemeenteraadslid Sven Goethals (CD&V)

Het stadsbestuur erkent het probleem. “De vloer is niet wat het moet zijn, en daarom hebben we de ontwerper en de totaalaannemer een aangetekende brief gestuurd met de vraag het probleem op te lossen”, zegt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V), die net als schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V) benadrukte tevreden te zijn over het totaalproject.

Samen met de aannemer en de architect worden nu al oplossingen getest, zoals het dichter tegen elkaar plaatsen en het verlijmen van de tegels. Ook de halve tegels aan de winkelingangen werden op verschillende plaatsen ingemetseld om de hinder te beperken. Het is niet de eerste keer dat de vloer over de tongen gaat. Voor de zomer wees Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) erop dat de aannemer betontegels installeerde, hoewel er in de oorspronkelijke plannen sprake was van natuursteen. “De tegels die we eigenlijk wilden gebruiken, konden door corona niet geleverd worden. Daarom moesten we op zoek naar een andere vloer”, zegt schepen Chanterie. In ruil kreeg de stad prijsvermindering.